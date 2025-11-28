Домът ви събира прекалено много прах? Ето истинската причина

Прашната къща е проблематична по няколко причини. Като за начало, това прави къщата ви да изглежда и да я чувствате по-мръсна. Прахът може също така да влоши алергиите, причинявайки кихане, хрема или запушен нос и червени или сълзящи очи.

Но постоянното почистване на всички повърхности в дома ви може да бъде изтощителна задача, така че е по-добре да поддържате рутинно почистване, което ще намали количеството прах, което се утаява в дома ви на първо място. Ето 10 навика, които можете да включите в рутината си, за да предпазите къщата си от прах.

Включете пречиствател за въздух

Добрият пречиствател на въздуха е един от най-лесните начини да намалите количеството прах в дома си, защото просто натискате бутон и той върши цялата работа вместо вас. Д-р Джон Маккеон казва, че пречиствател на въздух, сертифициран за астма и алергия, може да намали алергените във въздуха, като премахва, а не просто преразпределя алергените. Върху килими и твърди подове може да помогне за премахване на алергените от котки и акари, заедно с дима и други дразнители.

Поддържайте вентилационните отвори чисти

Поддържането на вентилационните отвори на вентилатора в банята чисти също може да намали праха. Същото е и за вентилационния отвор на вашата сушилня за дрехи. И за всичко, което излиза навън, внимавайте за наличието на птиче гнездо и други възможни същества, които не само могат да създадат отломки, които издухват прах в дома ви, но също така могат да причинят пожар.

Чистете по-често

Причината, поради която искате да предпазите дома си от прах, е да избегнете необходимостта да бършете прах толкова често. Почистването от прах обаче може да бъде и превантивно. По-честото почистване на прах може да предотврати натрупването на прах.

„Когато бършете прах и почиствате, започнете от горната част на стаята и продължете надолу, тъй като прахът и микробите са склонни да падат на по-ниски повърхности“, съветва Лиза Якас, микробиолог в NSF, глобална организация за обществено здраве и безопасност.

Почистете често забравяните места

Прахът може да се натрупа на места като горната част на вентилаторите на тавана, стенни рисунки, кухненски шкафове и рамки на врати. Така че, когато почиствате, не забравяйте да обърнете внимание на тези зони и да ги предпазите от прах.

Старателно почиствайте подовете

Според Марла Мок, президент на компания, редовното почистване на пода с прахосмукачка също може да намали праха. „Препоръчваме ви да почиствате с прахосмукачка (и прах) често, поне веднъж или два пъти седмично.“ Mock също така съветва първо да се почисти от прах и след това да се почисти с прахосмукачка.

Почиствайте мебели и пердета също

Имайте предвид, че прахът не се натрупва само върху пода и твърдите повърхности. „Не забравяйте да се съсредоточите върху други области, като меки мебели и завеси“, казва Мок. Прахосмукачките, които се преобразуват в ръчни модели, могат лесно да се използват за почистване на тъкани и достигане до трудни за почистване пространства като плотовете на шкафове и хладилници.

Разредете

Друг ключ към ограничаване на праха: Намаляване на бъркотията. Mock препоръчва да разчистите рафтовете с книги и други места, събиращи прах. Ако обичате да държите много джунджурийки и дрънкулки, не забравяйте да ги почиствате често, за да не се натрупва прах.

Изпере спалното бельо

Освен мъртва кожа и бактерии, в леглото ви има и акари. И ако сте алергични към тях, спалното ви бельо може да ви сърби и да създаде астматични проблеми. „Не забравяйте да перете спалното бельо поне веднъж седмично, като го накисвате в гореща вода, за да убиете акарите“, съветва Мок.

Махнете обувките

Освен прах, наистина ли искате да знаете какво може да се внесе в дома ви върху дъното (и страните) на обувките ви? Помислете дали да не ги свалите на вратата, за да намалите проследяването на нежелана мръсотия. „Когато имате гости, помолете ги да събуят обувките си, когато влязат в дома, за да предотвратят внасянето на мръсотия“, казва Мок.

Спазвайте график

Въпреки че може да е тромаво да почиствате по-често, Якас препоръчва да се ангажирате с редовен график за почистване, за да намалите растежа и разпространението на прах във вашия дом. „Помислете за възлагане на задача на конкретни дни от седмицата и можете да използвате физически календар или напомняне на вашия телефон или интелигентно домашно устройство, за да сте на път“, казва тя.

