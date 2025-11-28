Белослава озарява София със специален Candlelight концерт

Нежният, чувствен и разпознаваем глас на Белослава ще озари София в една вечер, посветена на светлината, музиката и емоцията. Под звуците на пиано и сред стотици трепкащи свещи Голямата зала на Топлоцентрала ще се превърне в сцена, където познатите ѝ песни ще оживеят в нова, още по-интимна форма. Белослава ще излезе на сцената заедно с Живко Петров Трио (JP3) – едни от най-ярките и вдъхновяващи джаз музиканти у нас, както и с Mr. Moon, който ще внесе своя характерен соул и груув. Заедно те ще създадат концерт, в който светлината и звукът дишат като едно.

Още: Именитият цигулар Светлин Русев свири за финала на "Колекция Stradivarius" в 25-ия Европейски музикален фестивал

Candlelight концертът е покана да притихнеш, да дишаш в ритъма на музиката и да се оставиш на усещането за топлина и близост. Тук всяка нота е пламък, всяка дума – светлина. Белослава, JP3 и Mr. Moon ще изпълнят едни от най-обичаните ѝ песни в обстановка, в която времето спира, а градът слуша в тишина. Това ще бъде една от онези редки вечери, в които не просто слушаш музиката, а я усещаш.

Вземи своя билет от ТУК и преживей нощ, в която свещите ще танцуват, а душата ще пее.

A когато последният пламък угасне, Голямата зала няма да заспи. Точно обратното – ще се трансформира в дома на едно от най-обичаните и автентични електронни събития в София – TERRA.

Вече девет години TERRA събира най-добрите ъндърграунд техно и електронни артисти на различни сцени в България и превръща всяка своя поява в събитие, което се помни. Създадена през 2016 година, платформата внесе свеж въздух в софийската клубна култура с едно ключово правило – никога да не стои на едно място и винаги да движи музикалните граници напред. През годините те са превзели десетки алтернативни локации, представили са международни артисти в разцвета на кариерите им и са дали сцена на млади таланти, които днес са сред водещите имена в електронната сцена.

Тази нощ TERRA ще продължи разговора, започнат на Candlelight концерта, но в съвсем различна честота. Енергията ще се прелее от акустичната елегантност в дълбокия ъндърграунд ритъм, който е определящ за събитието.

Още: Българската сцена става домакин на коледния телевизионен концерт на Il Volo

На сцената ще застанат Modėrn b2b Bosha, Garo b2b Stephan Panev и Factuaw b2b Frykk – артисти, които знаят как да изградят атмосфера, в която времето отново изчезва, но по съвсем друг, електризиращ начин. Афтърпартито е със свободен вход – покана всички да продължат вечерта в духа на музиката, която тази декемврийска нощ ще обедини две вселени: нежния акустичен свят на Белослава и магнетичната енергия на TERRA. Ще се видим там.