НЕ изнасяйте това от дома си на празника утре, 29 ноември, за да не си навлечете проблеми и тъга

Утре, 29 ноември, е празникът на светите мъченици Парамон и Филумен в православния календар. Този църковен празник се сврзва не само с определени традиции и вярвания, но и с определени забрани, които трябва да се спазват. Една от тях е свързана с дома и се вярва, че нейното нарушаване привлича беди.

Традиции, обичаи и забрани на 29 ноември

Според общоприетото поверие, най-добре е да се въздържате от чистене и изхвърляне на боклука на този ден – в противен случай се вярва, че ще "изхвърлите" късмета и просперитета от дома си заедно с боклуците и ще привлечете беди в живота си. Също така не е препоръчително да споделяте плановете си – вярва се, че ако ги споделите този ден, те могат да останат само мечта завинаги. Това също не е добър ден за преместване или правене на големи промени в дома ви.

Какъв църковен празник е на 29 ноември и кои 3 ЗАБРАНИ трябва да се спазват

На този ден традиционно се пекат постни сладкиши. В миналото на този ден предците ни са посещавали съседите си, за да вземат назаем нещо дребно назаем от тях, защото според народното поверие тогава богатството ще почука на врататата им.

Празникът съвпада с Коледните пости и се спазват всички ограничения, свързани с поста.

Празникът се свързва и с интересни народни поличби. Сутрешната слана по дърветата предвещава мразовит декември. Северен или североизточен вятър на 29 ноември обещава мразовита зима. Ако горските животни активно се подготвят за зимен сън, това предвещава идването на студени дни.

Житие на светите мъченици Парамон и Филумен

Светите мъченици Парамон и Филумен са живели през ранния християнски период, приблизително през III-IV век, когато християните са били преследвани от римските власти заради вярата си. Имената им са известни с историите им за смелост във вярата и непоколебимост пред лицето на жестоките палачи.

Парамон бил християнин, известен с ревностната си вяра. Според някои източници, той бил занаятчия или учител и активно проповядвал християнството на хората, което привлякло вниманието на езическите власти.

Филумен (също Филумен) бил негов съюзник във вярата, който го подкрепял в проповедите и християнското му дело.

Известно е, че и двамата мъже са били измъчвани и убити заради изповядването си на вярата в Христос. Тяхното мъченичество се превърнало в пример за вярващите и символ на непоколебимост пред лицето на преследването. Те отказали да се отрекат от Христос, въпреки заплахата от мъчения. Мъчениците били екзекутирани, а мъченичеството им станало свидетелство за тяхната непоколебима вяра и любов към Бога.

