Един букет цветя изсмуква щастието като черна дупка от дома ви

Премахнете го от дома си - този букет цветя абсорбира щастието като черна дупка и може да бъде източник на провал и лошо настроение, според фън шуй.

Според фън шуй, декоративните сухи и изсъхнали цветя ще изсмучат цялата положителна жизнена ци в къщата.

Сухите букети причиняват кавги, финансови проблеми, раздразнителност, лоша концентрация, но и неуспех в любовта.

Красиви, цветни, елегантни, полски... букетите от цветя украсяват интериора, но мнозина искат да им се наслаждават възможно най-дълго . Съхранението на букета обаче не е най-добрият вариант. Сухите цветя се превръщат в черна дупка - те абсорбират положителната чи енергия на дома, според фън шуй . Ако нищо не е извън вашите ръце, помислете дали случайно не държите аранжировка от сухи цветя в дома си.

Във фън шуй енергията на изобилието трябва да процъфтява и да се развива. Ето защо сухите декоративни цветя и увехналите цветя са лош избор, ако искате да привлечете пари в дома си. Ново растение е новият растеж, който искате.

Така че, ако някога сте изсушили букет или дори една-единствена роза като сувенир, най-добре е да се отървете от нея. Това може да реши много проблеми. Изключения правят сушените билки и ароматните декоративни венчелистчета.

Защо сушенето на цветя у дома е лоша идея?

Цветята са уникален подарък и са идеални за много поводи. Някои хора свързват положителни емоции с тях и искат да им се радват възможно най-дълго. Увехналите цветя обаче имат негативен ефект върху хората около тях. Това създава енергиен дисбаланс, който се усеща почти веднага.

Сухите цветя в дома са като черна дупка . Тя абсорбира положителната чи енергия и никога повече не я освобождава. Според вярванията, чи е символ на природата и жизнената сила на човек - тя влияе на чувствата, емоциите, жизнеността, тялото и интелекта. Прекъсването на потока на тази енергия може да има катастрофален ефект върху благосъстоянието, здравето и съня.

Сухите букети могат да причинят кавги, финансови проблеми , раздразнителност, затруднена концентрация и здравословни проблеми . Те могат да бъдат причина и за неуспехи в личния и професионалния живот . Затова се препоръчва да изхвърлите цветята веднага щом започнат да увяхват. Запазването на букет или отделни цветя като сувенир може да донесе лош късмет. Разберете кои снимки носят негативна енергия в дома.