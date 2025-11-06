Как правилно да използвате оборски тор в градината

Животинският тор остава едно от най-добрите начини за подобряване на почвата, но има важни грешки, които трябва да се избягват, когато използвате тор в двора или градината си . Една от тях е да не се уверите, че торът не съдържа пестициди, особено остатъци от хербициди. Ако торът идва от вашия собствен добитък, ще имате доста добра представа дали тези химикали са го замърсили; ако обаче сте го получили от друго място, ще е добре да зададете въпроси, например откъде идва храната на животното, и евентуално да направите някои тестове.

Особено тревожни са хербицидите на базата на пиридин карбоксилна киселина, включително аминопиралид, клопиралид и пиклорам. Тези хербициди се използват за борба с плевелите и в крайна сметка се разграждат след преминаване през храносмилателната система на животното. Те се разлагат особено бавно в оборския тор, като това отнема дори до година или повече. Щетите могат да бъдат значителни за растенията, като домати, маруля и ягоди, изложени на тези хербициди в оборския тор, и могат да включват слабо покълване на семената, мъртви разсад и деформирани листа.

Как да се оцени оборският тор за хербициди, преди да се използва върху почвата

Ще искате да попитате производителите на оборски тор с какво са били хранени животните им и дали са били използвани хербициди върху пасищна трева и сено. Ако са били прилагани хербициди, можете да разпръснете оборския тор на поле, където микробите, топлината и влагата могат да ускорят разграждането на хербицидите. Дори и да не съществуват хербициди, все пак трябва да компостирате оборския тор с горещ тор, за да убиете всички патогени в него. Помислете за приготвяне на собствен компост „Направи си сам“ и добавяне на допълнителни органични материали, които да помогнат за отстраняването на хербицидите, тъй като остатъците се свързват с органичната материя.

Торът, предназначен за култури, растящи близо до земята, като кореноплодни култури и зелени растения, не трябва да се използва върху градинска почва, докато не отлежи или не се компостира поне 120 дни и поне 90 дни за други видове култури. Винаги е добра практика да се мият зеленчуците преди консумация, в случай че са попаднали остатъци от хербициди.

В бъдеще, ако използвате тор от собствения си добитък и хербициди за плевели, помислете за най-безопасните видове препарати за унищожаване на плевели, които да използвате в градината си .