Емоционална фиксация – когато не можем да се откажем от човек, с когото връзката е недостижима

Този термин рядко се споменава, но емоционалната фиксация може да бъде голям проблем. Думата фиксация произлиза от латинската дума fixare , която би могла да се преведе като фиксиране или в този смисъл мисъл, която постоянно и упорито ни занимава.
Тъй като този процес може да продължава ден след ден, това може да доведе до обсебване и усещането, че не можете да „изхвърлите“ определени мисли от главата си, защото те са постоянно налице.
Вероятно сте чували термини като „фиксирана идея“, която се отнася до нещо нереалистично и непостижимо, нещо, което съществува само в главите ни.
Емоционалната (любовна) фиксация се отнася до склонността да се запазват модели на поведение, емоции и мисли, които човек използва и е свързан и насочен към човек, който по някакъв начин е недостъпен.
Начини, по които човек може да бъде недостъпен:
може да са емоционално недостъпни, което означава, че по някаква причина просто не са развили уменията да изразяват и приемат емоции (емоционална интелигентност)
лицето е във връзка/брак
човекът е дистанциран и нямате контакт с него
човекът просто не иска да бъде във връзка с въпросния човек, който проявява интерес
Тази фиксация често се бърка с чувството на влюбеност . Поради тази причина човек си мисли, че е влюбен в някого и че не може да го изпусне от ума си. Чувството на влюбеност обаче трае от 2 седмици до максимум 2 години и това е при условие, че имате някакъв контакт с човека, към когото изпитвате това чувство.
Всичко отвъд това не е чувство на любов, особено ако прекратите връзката или вече нямате нищо общо с другия човек. Именно чувствата могат да ни заблудят, че всичко е любов.
Как да разберете кога наистина става въпрос за фиксация върху друг човек?
Някои от признаците са:
Въпреки че връзката е приключила, вие все още мислите за другия човек всеки ден (не става въпрос за процеса на скръб поради раздяла или загуба на контакт, а за процеса, когато 2 или повече години след раздялата все още мислите за другия човек).
Надяваш се на помирение, въпреки че реално няма никаква надежда, че някога ще бъдеш отново с този човек
Всеки ден мислиш за другия човек, какво прави, къде е, с кого е, дали ще се обади и т.н.
Не можеш да се разделиш с този човек, защото вярваш, че той/тя е единственият за теб и че няма да оцелееш без него/нея.
имате по-силни физически реакции, когато мислите за този човек (като сърцебиене, вълнение, като по-силен прилив на адреналин)
Вие сте в незадоволителна (дори вредна) връзка, но все още не можете да се откажете от тази връзка или от партньора си.
имате постоянна нужда да говорите за въпросния човек
Трудно ви е да създавате нови взаимоотношения.
Чувствате специална връзка с въпросния човек и вярвате, че просто никога няма да можете да го забравите/пуснете да си отиде
Какво стои зад любовната фиксация?
Всъщност това е защитен механизъм, чрез който човек бяга от реалността или я омаловажава. Някога отдавна, в детството, човек е научил, че реалността е просто твърде болезнена и твърде трудна по някаква причина. С това той бяга в собствения си свят, в който всичко е такова, каквото трябва да бъде, или такова, каквото човек иска да бъде, родителите му са перфектни, партньорът му е специален, прекрасен и уникален. При това няма реален контакт с реалността, както няма и реален контакт с партньора, върху когото е фокусът.
Ако човек се върне към „тук и сега“, ще види, че светът не е черно-бял и че това е детинско мислене. За едно дете всички, които не са добри, са категоризирани като лоши. Така че от детска гледна точка човек е или добър, или лош, няма нищо между тях. По същия начин човек, който е заседнал във фиксация, може да идеализира партньор, който е недостъпен, придавайки му само идеални, положителни качества.
Именно това засилва фиксацията, защото партньорът се идеализира още повече и човекът вярва, че никога повече няма да го срещне. Като правило, колкото по-отдалечен е човек, толкова повече се появяват фантазии и въображение. Всичкото това реалистично „Как е сега?“ се превръща в: „Как ще бъде един ден?“. По този начин се осъществява бягство от настоящия момент в бъдещето, там и някъде.
„В процеса на фиксация, ЕДИН ЧОВЕК се превръща в нашия пълен и единствен източник на комфорт, любов, сигурност и връзка.“
Ако свържем това с дете, чиято майка е единственият източник на всичко гореспоменато, лесно можем да разберем какво се случва. Когато се „фиксираме“ върху даден човек, въпреки че връзката вече е приключила, ние ставаме по някакъв начин зависими от този човек, точно както някога сме били зависими от майка си, нейното присъствие, любов, нежност и т.н. като дете.
Въпреки това, тъй като всичко това се случва несъзнателно (докато не го осъзнаете и не го преработите), често забравяме, че сме възрастни, които вече не са зависими, безпомощни деца.
Как да спра това?
Най-важното е да осъзнаем целия този процес и какво се случва под повърхността на картината. Ето как можем да стигнем до илюзията и да започнем да я „разбиваме“. Илюзията е фалшива реалност, но именно хората най-трудно се освобождават от илюзията, въпреки че в този случай тя им вреди и възпрепятства по-нататъшното им развитие.
Освобождаването от илюзиите освобождава различни чувства, които могат да бъдат болезнени и трудни за разбиране. Все едно преминавате през мъгла от несигурност, страх и болка, но щом мъглата се разсее и изчезне, получавате напълно нова перспектива.
Също така, като работите върху себе си, се научавате съзнателно да насочвате мислите си към себе си, определени дейности и други хора. Все едно съзнателно да пренасочвате фокуса си към нещо друго. В началото това може да е много странно и трудно, но след като тренирате мозъка си да работи по този начин, нещата стават по-лесни.
И накрая…
„Без значение колко прекрасна може да е една илюзия в началото, тя никога няма да бъде нищо повече от илюзия, докато реалността те подминава, сякаш в някакъв паралелен свят.“