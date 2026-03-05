Емоционална фиксация – когато не можем да се откажем от човек, с когото връзката е недостижима

Как да разберете кога наистина става въпрос за фиксация върху друг човек?

Този термин рядко се споменава, но емоционалната фиксация може да бъде голям проблем. Думата фиксация произлиза от латинската дума fixare , която би могла да се преведе като фиксиране или в този смисъл мисъл, която постоянно и упорито ни занимава.

Тъй като този процес може да продължава ден след ден, това може да доведе до обсебване и усещането, че не можете да „изхвърлите“ определени мисли от главата си, защото те са постоянно налице.

Вероятно сте чували термини като „фиксирана идея“, която се отнася до нещо нереалистично и непостижимо, нещо, което съществува само в главите ни.

Емоционалната (любовна) фиксация се отнася до склонността да се запазват модели на поведение, емоции и мисли, които човек използва и е свързан и насочен към човек, който по някакъв начин е недостъпен.

Начини, по които човек може да бъде недостъпен:

може да са емоционално недостъпни, което означава, че по някаква причина просто не са развили уменията да изразяват и приемат емоции (емоционална интелигентност)

лицето е във връзка/брак

човекът е дистанциран и нямате контакт с него

човекът просто не иска да бъде във връзка с въпросния човек, който проявява интерес

Тази фиксация често се бърка с чувството на влюбеност . Поради тази причина човек си мисли, че е влюбен в някого и че не може да го изпусне от ума си. Чувството на влюбеност обаче трае от 2 седмици до максимум 2 години и това е при условие, че имате някакъв контакт с човека, към когото изпитвате това чувство.

Всичко отвъд това не е чувство на любов, особено ако прекратите връзката или вече нямате нищо общо с другия човек. Именно чувствата могат да ни заблудят, че всичко е любов.

Как да разберете кога наистина става въпрос за фиксация върху друг човек?

Някои от признаците са:

Въпреки че връзката е приключила, вие все още мислите за другия човек всеки ден (не става въпрос за процеса на скръб поради раздяла или загуба на контакт, а за процеса, когато 2 или повече години след раздялата все още мислите за другия човек).

Надяваш се на помирение, въпреки че реално няма никаква надежда, че някога ще бъдеш отново с този човек

Всеки ден мислиш за другия човек, какво прави, къде е, с кого е, дали ще се обади и т.н.

Не можеш да се разделиш с този човек, защото вярваш, че той/тя е единственият за теб и че няма да оцелееш без него/нея.

имате по-силни физически реакции, когато мислите за този човек (като сърцебиене, вълнение, като по-силен прилив на адреналин)

Вие сте в незадоволителна (дори вредна) връзка, но все още не можете да се откажете от тази връзка или от партньора си.

имате постоянна нужда да говорите за въпросния човек

Трудно ви е да създавате нови взаимоотношения.

Чувствате специална връзка с въпросния човек и вярвате, че просто никога няма да можете да го забравите/пуснете да си отиде

Какво стои зад любовната фиксация?

Всъщност това е защитен механизъм, чрез който човек бяга от реалността или я омаловажава. Някога отдавна, в детството, човек е научил, че реалността е просто твърде болезнена и твърде трудна по някаква причина. С това той бяга в собствения си свят, в който всичко е такова, каквото трябва да бъде, или такова, каквото човек иска да бъде, родителите му са перфектни, партньорът му е специален, прекрасен и уникален. При това няма реален контакт с реалността, както няма и реален контакт с партньора, върху когото е фокусът.

Ако човек се върне към „тук и сега“, ще види, че светът не е черно-бял и че това е детинско мислене. За едно дете всички, които не са добри, са категоризирани като лоши. Така че от детска гледна точка човек е или добър, или лош, няма нищо между тях. По същия начин човек, който е заседнал във фиксация, може да идеализира партньор, който е недостъпен, придавайки му само идеални, положителни качества.

Именно това засилва фиксацията, защото партньорът се идеализира още повече и човекът вярва, че никога повече няма да го срещне. Като правило, колкото по-отдалечен е човек, толкова повече се появяват фантазии и въображение. Всичкото това реалистично „Как е сега?“ се превръща в: „Как ще бъде един ден?“. По този начин се осъществява бягство от настоящия момент в бъдещето, там и някъде.

„В процеса на фиксация, ЕДИН ЧОВЕК се превръща в нашия пълен и единствен източник на комфорт, любов, сигурност и връзка.“

Ако свържем това с дете, чиято майка е единственият източник на всичко гореспоменато, лесно можем да разберем какво се случва. Когато се „фиксираме“ върху даден човек, въпреки че връзката вече е приключила, ние ставаме по някакъв начин зависими от този човек, точно както някога сме били зависими от майка си, нейното присъствие, любов, нежност и т.н. като дете.

Въпреки това, тъй като всичко това се случва несъзнателно (докато не го осъзнаете и не го преработите), често забравяме, че сме възрастни, които вече не са зависими, безпомощни деца.

Как да спра това?

Най-важното е да осъзнаем целия този процес и какво се случва под повърхността на картината. Ето как можем да стигнем до илюзията и да започнем да я „разбиваме“. Илюзията е фалшива реалност, но именно хората най-трудно се освобождават от илюзията, въпреки че в този случай тя им вреди и възпрепятства по-нататъшното им развитие.

Освобождаването от илюзиите освобождава различни чувства, които могат да бъдат болезнени и трудни за разбиране. Все едно преминавате през мъгла от несигурност, страх и болка, но щом мъглата се разсее и изчезне, получавате напълно нова перспектива.

Също така, като работите върху себе си, се научавате съзнателно да насочвате мислите си към себе си, определени дейности и други хора. Все едно съзнателно да пренасочвате фокуса си към нещо друго. В началото това може да е много странно и трудно, но след като тренирате мозъка си да работи по този начин, нещата стават по-лесни.

И накрая…

„Без значение колко прекрасна може да е една илюзия в началото, тя никога няма да бъде нищо повече от илюзия, докато реалността те подминава, сякаш в някакъв паралелен свят.“