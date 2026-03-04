Любопитно:

Как да използваме кухненската гъба правилно, за да издържа по-дълго

04 март 2026, 23:59 часа 0 коментара
Как да използваме кухненската гъба правилно, за да издържа по-дълго

Съдържание:

Кухненската гъба е малък, но незаменим помощник у дома – използваме я ежедневно, често по няколко пъти. И точно заради това тя се износва бързо, задържа миризми и се превръща в място, където се натрупват бактерии. С правилна употреба обаче може да издържи много по-дълго. Как да удължим живота ѝ, без да правим компромис с чистотата?

Защо трябва да сложим кухненска гъба в хладилника?

Колко често трябва да подменяме гъбата

Кухненската гъба е един от най-използваните предмети в домакинството и за съжаление – един от най-бързо замърсяващите се. Дори при правилна поддръжка тя трябва да се подменя на всеки две до четири седмици, в зависимост от това колко често миете съдове на ръка.

Ако готвите всеки ден или миете често мазни съдове, гъбата се износва и замърсява по-бързо. Признаците, че е време за смяна, включват неприятна миризма, промяна в цвета, разкъсване на порестата част или усещане, че задържа вода повече от обикновено. Дори гъбата да изглежда „нормална“, често в нея вече се натрупват бактерии, така че редовната подмяна е задължителна, ако искате да поддържате добра хигиена в кухнята.

гъба за миене

Как да я използваме правилно при миене

Начинът, по който използваме гъбата, влияе директно на това колко дълго ще ни служи. Най-важното правило е да не търкате с нея силно загорели повърхности – това износва и разкъсва материала, а в същото време не върши добра работа. За такива съдове е по-подходящо да използвате телена гъба или накисване с топла вода и препарат. При миене на чинии и чаши използвайте гъбата с леки движения и избягвайте прекомерното притискане, особено ако е нова. След всяко измиване изплакнете гъбата обилно, като притискате силно, докато сапунът напълно изчезне. Остатъците от препарат и мазнина ѝ скъсяват живота и ускоряват появата на миризми.

Най-добрите методи за почистване и дезинфекция

Редовната дезинфекция удължава живота на гъбата и я поддържа по-хигиенична. Един лесен метод е да я накиснете в гореща вода с малко оцет за 10 минути – това премахва бактериите и миризмите. Друг ефективен вариант е да я оставите за няколко минути в разтвор от вода и сода бикарбонат, който не само дезинфекцира, но и освежава материала.

гъба за миене

Ако имате микровълнова, може да дезинфекцирате гъбата, като я поставите мокра вътре за около минута, но само ако няма метални елементи. Също така може да я пуснете в съдомиялната на висока температура — това почиства и дезинфекцира едновременно. Важно е тези методи да се използват редовно, защото гъбата натрупва бактерии много по-бързо, отколкото си мислим.

Къде да съхраняваме гъбата, за да изсъхва бързо

Най-големият враг на кухненската гъба е влагата. Ако тя остава мокра дълго време, бактериите се размножават по-бързо, появяват се неприятни миризми и животът на гъбата се скъсява значително. Затова винаги я оставяйте на място с добра циркулация на въздуха. Специалните поставки за гъби, които държат гъбата изправена, са добър избор, защото позволяват на водата да се оттича напълно. Никога не я оставяйте на дъното на мивката или върху плътна повърхност, където водата се задържа. Ако използвате гъбата често през деня, я изстисквайте добре след всяко измиване и я оставяйте да „диша“, а не да седи напоена.

гъба за миене

Грешки, които скъсяват живота ѝ

Най-честата грешка е използването на една и съща гъба за различни задачи — чинии, плотове, печки или дори подове. Това не само я износва по-бързо, но и пренася бактерии между различните повърхности. Добре е да имате отделна гъба за съдовете и друга за почистване на кухненския плот.

Друга често срещана грешка е да използвате гъбата като „скрабър“ за твърди замърсявания, което я разкъсва и разваля бързо. Също така много хора не я изплакват добре след употреба, оставяйки сапун или мазнина в порите ѝ — това е основната причина за поява на неприятна миризма. Ако гъбата все пак започне да се рони или да се разпада, най-доброто решение е просто да я смените.

Кухненската гъба може да издържи значително по-дълго, ако я използваме внимателно, поддържаме я чиста и ѝ позволим да изсъхва добре. Когато я изплакваме след всяко използване, дезинфекцираме я редовно и я съхраняваме на проветриво място, тя остава по-хигиенична и по-ефективна. 

Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
