05 март 2026, 15:04 часа
Украйна и Русия размениха още военнопленници на фона на забавянето в преговорите (СНИМКИ)

Днес, 5 март, още 200 украински войници се завърнаха у дома от руски плен, обяви президентът на страната Володимир Зеленски. "Днес 200 украински семейства получиха най-очакваната новина: техните близки се завръщат у дома. И това винаги е добра новина за всички нас, за цялата страна – завръщането на нашите хора в родната им земя", написа държавният глава в социалните мрежи.

200 срещу 200

Сред завръщащите се са защитници на Мариупол (в Донецка област), Донецка, Луганска и Харковска област, както и Запорожие. Става въпрос за войници от въоръжените сили, държавната специална транспортна служба, граничната охрана и членове на Националната гвардия, уточни Зеленски.

Русия също си върна 200 военнопленници, които досега са били в Украйна, обяви Министерството на отбраната в Москва.

Зеленски благодари на САЩ

Президентът на Украйна благодари на Съединените щати за подкрепата при осъществяването на размяната. „Завръщането на нашите хора у дома е доказателство за силата на защитниците на Украйна“, отбеляза президентът.

По-рано той заяви в интервю за Rai Italia, че размяната е обвързана с договорка от тристранните преговори за мир с участието на САЩ и Русия. "Ние много се надяваме, че обменът, за който се споразумяхме по време на предишните срещи, все пак ще бъде потвърден. Обменът на военнопленници винаги е важен момент – това е положителен резултат за семействата. Искрено се надяваме, че в следващите дни ще можем да започнем този процес на обмен", коментира преди това украинският президент.

Зеленски обяви също така, че се очаква следващата планирана среща в тристранен формат - с Русия и САЩ, да бъде отложена, в зависимост от развитието на ситуацията в Близкия изток. Очакваше се тя да се проведе в периода 5-9 март.

Димитър Радев
