Украйна и Русия размениха още военнопленници на фона на забавянето в преговорите (СНИМКИ)

Днес, 5 март, още 200 украински войници се завърнаха у дома от руски плен, обяви президентът на страната Володимир Зеленски. "Днес 200 украински семейства получиха най-очакваната новина: техните близки се завръщат у дома. И това винаги е добра новина за всички нас, за цялата страна – завръщането на нашите хора в родната им земя", написа държавният глава в социалните мрежи.

Още: Руски генерал се хвали на жена си: Убивахме украинци с лопати, рязахме уши

200 срещу 200

Сред завръщащите се са защитници на Мариупол (в Донецка област), Донецка, Луганска и Харковска област, както и Запорожие. Става въпрос за войници от въоръжените сили, държавната специална транспортна служба, граничната охрана и членове на Националната гвардия, уточни Зеленски.

Today, 200 Ukrainian families received the most-awaited message – their loved ones are coming home. And this is always good news for all of us, for the entire country: the return of our people to their homeland. Among those returning are defenders of Mariupol, and of the Donetsk,… pic.twitter.com/08zeuuEx3p — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

Русия също си върна 200 военнопленници, които досега са били в Украйна, обяви Министерството на отбраната в Москва.

Зеленски благодари на САЩ

Президентът на Украйна благодари на Съединените щати за подкрепата при осъществяването на размяната. „Завръщането на нашите хора у дома е доказателство за силата на защитниците на Украйна“, отбеляза президентът.

Още: Русия и Украйна постигнаха споразумение в Абу Даби

По-рано той заяви в интервю за Rai Italia, че размяната е обвързана с договорка от тристранните преговори за мир с участието на САЩ и Русия. "Ние много се надяваме, че обменът, за който се споразумяхме по време на предишните срещи, все пак ще бъде потвърден. Обменът на военнопленници винаги е важен момент – това е положителен резултат за семействата. Искрено се надяваме, че в следващите дни ще можем да започнем този процес на обмен", коментира преди това украинският президент.

Зеленски обяви също така, че се очаква следващата планирана среща в тристранен формат - с Русия и САЩ, да бъде отложена, в зависимост от развитието на ситуацията в Близкия изток. Очакваше се тя да се проведе в периода 5-9 март.

Още: Зеленски: Путин няма никаква сила, Донбас ще му струва до 1 млн. военни жертви