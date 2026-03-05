Брегович ги нарича "скандинавска сензация", а те ще правят Балкански джем сешън в България

Нашумелият Оркестър "Леле Леле" от Стокхолм пристига в Бургас на 17 март в Драматичен театър "Адриана Будевска" от 19 часа, и в София, на 19 март в Sofiа Live club, от 20 часа, за да представи най-новото си музикално шоу. То е част от първото издание на "Балкански джем сешън", който се провежда с подкрепата на Плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз. Всички концерти са със свободен вход до изчерпване на местата.

Горан Брегович нарича Оркестър "Леле Леле" "скандинавска сензация", а създателят на групата Михаил Динчев - "мултиинструменталист, който от всичко може да направи шоу от всеки стил и жанр".

В основата на музиката на групата, събрала известни шведски джаз, рок и блус музиканти, стоят неравноделните ритми, виртуозните сола и живата връзка с публиката. "Концертите на Оркестър "Леле Леле" не са просто изпълнения, а празник, в който зрителите се превръщат в участници чрез танц, пеене и споделена емоция", пишат скандинавските медии.

През годините оркестърът изнася концерти в Швеция и цяла Европа като работи и с гост - музиканти от Балканите и Близкия изток. Формацията стои и зад популярните балкански джем сешъни "Aide Айде!", превърнали се в културен мост между Скандинавия и Балканите. До дни ще стане ясно кои български певци и музиканти ще бъдат специални гости в Бургас и София.

Създател на оркестъра е българинът Михаил Динчев, който е музикант, изпълнител и педагог. Той живее и твори в Стокхолм, Швеция. Роден във Видин, той израства с любов към българския фолклор и посвещава професионалния си път на съхраняването и популяризирането на традиционната народна музика. Завършва Академия за музика, танц и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив, където задълбочава познанията си по народно пеене, музика и танц, а по-късно продължава обучението си по ритмика в Кралски музикален колеж в Стокхолм. Основният му инструмент е българската тамбура - емблематичен струнен инструмент с ярък и разпознаваем звук. Освен като инструменталист, Михаил Денчев се изявява и като певец и перкусионист, умело съчетавайки традиционното звучене с модерна сценична чувствителност.

Той е съосновател и двигател на Оркестър "Леле Леле" - формация, създадена през 2003 г. Тя съчетава автентични фолклорни традиции с модерно звучене, импровизация и завладяваща сценична енергия. Като артист и културен посланик, Динчев изгражда мост между България и Скандинавия, съхранявайки и предавайки богатството на българската народна музика на нови поколения слушатели.

В Оркестър "Леле Леле" са:

Михаил Динчев – тамбура, вокал и танц

Кай Сундквист – кларинет

Джон Рунефелт – акордеон

Стиан Гримстад – туба

Моа Даниелсон – тъпан