Ангел Русев: „Да се махнат веднъж завинаги Ботев и Братойчев и да ни оставят спокойно да работим“

Днес, на 5 март, пред сградата на Министерството на младежта и спорта, се проведе протест срещу досегашния председател на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Той беше общ за клубовете. Както се знае, Асен Златев беше избран за новия президент на БФВТ, но все още не е встъпил в длъжност заради различни жалби. Ангел Русев е един от щангистите, които присъстваха на протеста. Той беше категоричен, че Стефан Ботев трябва да освободи поста на президент на БФВТ

Ангел Русев: „В момента ни пречат“

Ето какво каза Ангел Русев: „Целта е една – Стефан Ботев да си подаде оставката. Пламен Братойчев да си оттегли жалбата и да се махнат веднъж завинаги и двамата и да ни оставят спокойно да работим. В момента ни пречат. В момента нещата са малко нормализирани, благодарение на ММА, но това е временно и не се знае занапред за европейски и световни как ще бъде.

„Трябва да победим ние“

Хората, които са тук с нас, знаят какво преживяваме. Същото го преживяват и те, защото те са израстващото поколение, което ще продължи напред. Затова ние сме безкрайно благодарни за тяхната помощ. Дават ни сила да продължаваме. Трябва да победим ние. Няма да целуна друго знаме, но някои може и да се опитат да заминат за друга държава. Много е трудно да се готвиш, когато нямаш средства. Имаме семейства. Ще се опитаме да останем тук и каквото и да се случи - да се борим докрай. Ние сме създадени тук и искаме да бъдем запомнени тук като щангисти, а не като предатели“.

