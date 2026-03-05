Шефът на щангите: Федерацията е в безтегловност, дълговете са близо 1 милион

„Голямата цел е да се избегне фалитът. Докато има жалба, която спира моето вписване като председател, федерацията по вдигане на тежести се намира в безтегловност, а това пречи на нормалната работа“, обяви Асен Златев, който поведе протеста срещу управлението на Стефан Ботев, предаде репортер на БГНЕС.

Олимпийският шампион от Москва 1980 спечели изборите на извънредното Общо събрание през декември миналата година. Срещу Златев обаче бяха подадени три жалби, две от които вече са отхвърлени. Докато съдът не се произнесе по третата, той не може да заеме председателския пост.

"Апелът ми е Стефан Ботев да не пречи"

„Апелът ми към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт и да не пречи. Трябва в един момент той да отстъпи, тъй като федерацията се намира в доста тежко положение, а по всичко личи, че ще става и по-зле“, продължи Златев.

„Веднага щом и последната жалба отпадне, ще започнем действия по овладяването на щетите. Ще бъде въведен нов начин на работа и до два-три месеца всичко трябва да бъде както трябва. Много е важно да бъдат вписани решенията от Общото събрание, което се проведе на 16 декември, защото те касаят финансирането, което фактически е причината за най-големите проблеми през последните 5-10 години“, каза още той.

„След това ще се обърне внимание на методиката, лагерите и възстановяването на състезателите. Надявам се, че бързо ще възвърнем доверието на спонсорите, които искаха да дават пари, но в последно време се отдръпнаха и чакат развитие на ситуацията“, подчерта Асен Златев.

„Имаше опасност да не участваме на Европейското, но след намесата на министерството въпросът бе решен, за което благодарим“, разкри големият шампион от недалечното минало.

Според него към момента федерацията има дългове на стойност около 1 млн. лева.

