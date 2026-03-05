Азербайджан приведе в бойна готовност първа степен армията си

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев свика извънредно заседание на Съвета за сигурност днес след като ирански дронове атакуваха в близост до летището в град Нахчиван, както и училище. След съвета той обяви, че азербайджанските въоръжени сили са поставени в повишена бойна готовност - първа степен.

Азербайджан разглежда нападенията като терористичен акт, отбеляза държавният телевизионен канал AzTV.

Започнато е криминално разследване. Иран от своя страна отрича всякакво участие в инцидентите с дронове на азербайджанска територия.

Азербайджанският президент е поискал обяснение от иранската страна, но същевременно подчерта, че Баку не участва и няма да участва в операции срещу Иран.

