Интернет хит: Този английски десерт задминава по популярност дубайския шоколад

Най-модерният нов вкус е взрив от миналото. „Лепкавият пудинг с карамел“, британският десерт, сервиран от началото на 20-ти век, преживява голям ренесанс в Щатите, а през последните месеци и в Европа.

Лакомството е сладко с двойна функция: богат, влажен пандишпан (наричан още фурмов кейк, защото обикновено се прави с фурми), залят с топъл карамелен сос и обикновено сервиран с ванилов сладолед, сметана или крем за вкусно удоволствие, което да завърши всеки семеен неделен обяд или празнична вечеря.

Защо лепкавият пудинг с карамел е на мода?

Лепкавият пудинг с карамел беше изключително популярен през 70-те и отново през 90-те години, което го прави носталгичен за милениалите, поколението X и бумърите. Точно както модният цикъл, 90-те години се завръщат многократно, превръщайки лепкавия пудинг в любим десерт и вкусово вдъхновение за милиони чревоугодници в цял свят.

„В момента хората се насочват към десерти, които са едновременно декадентски и вкоренени в традицията“, казва Дъг Брикстън, главен готвач-партньор на The Golden Swan в Ню Йорк. „Лепкавият пудинг с карамел постига този баланс. Той е ароматен и засищащ, но също така носи усещане за история, което го прави на практика вечен. Има нещо безспорно привлекателно в топлите, карамелени вкусове. Те са уютни, на пластове и разкошни - точно онова преживяване, което много гости търсят в края на храненето.“

Преоткриване на лепкавия тофи пудинг

Въпреки че лепкавият карамелен пудинг е класика, неговата форма и вкус оставят много място за преоткриване и преосмисляне у дома и в ресторантите.

Рецепти за канелени рулца с лепкав тофи пудинг, бисквитки с лепкав тофи пудинг, сладолед с лепкав тофи пудинг, браунита и други творения се разпространиха в социалните медии. Спокойно можем да кажем, че Instagram и TikTok са заляти с карамел.

В ресторантите, лепкавият пудинг може да носи оригиналното си име в менюто, но готвачите могат да го преосмислят, за да бъде съвременен и съгласуван с менюто. „Традиционно, лепкавият пудинг с тофи е много богат и доста тежък. В The Golden Swan запазваме цялата тази дълбочина на вкуса, но подхождаме към него с по-лек щрих, както правим с всички наши десерти, така че гостите да могат да му се насладят, без да се чувстват преяли“, казва Брикстън. „Нашият лепкав карамелен пудинг в момента се сервира със сладолед от ванилов арманяк и какаов фойетин крамбъл.“

В Birdee в Бруклин класическият лепкав пудинг с тофи се приготвя с тъмна захар мускадо и пушени пекани, сервирани със сорбе от зелена ябълка за контраст с тежките вкусове. В 'Ino в Манхатън - със сезонен сладолед от тиква. Lord's, английски ресторант в Манхатън, е известен със своите лепкави палачинки с тофи.

Дали този десерт е следващият „дубайски шоколад“?

Комбинацията от шоколад и шамфъстък, известна като „дубайски шоколад“, е пренаситена тенденция от близо две години, като много нови десерти се състезават за царуващата титла на новия „it“ вкус.

Макар да е трудно да се предскажат тенденциите, след като един десерт набере скорост, готвачите естествено започват да му придават свой собствен тълкуване, така че не би било изненадващо да се появят още интерпретации“, казва Рената Амени, сладкар и партньор в Birdee в Бруклин.

Ако трябва да говорим чисто статистически – лепкавият пудинг се изкачва по доста стръмна скала на търсения и в социалните мрежи, и в Google. Съдейки по набиращата популярност – да, определено има шанс да настигне и задмине така популярния десерт с кадаиф и шамфъстък.

