Зеленски: Путин няма никаква сила, Донбас ще му струва до 1 млн. военни жертви

"По някаква причина някои хора по света започнаха да приемат думите на Путин за чиста монета – че ако Украйна не беше в Донбас, войната щеше да приключи. Въпреки всички думи, казани досега от Русия, агресията само се засили и ние просто не можем да се доверим на руската страна". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Rai Italia, части от което той публикува в профилите си в социалните мрежи. С изказванията си украинският лидер подчерта, че изтеглянето на армията от частта от Донецка област, която тя все още контролира, не е гаранция за мир в бъдеще.

Зеленски: Изтеглянето от Донецка област ще означава бъдеща руска агресия

"Можем да се опитаме да договорим края на войната с помощта на силни посредници, но условията трябва да бъдат такива, че да не се доверяваме и да не разчитаме само на думите на Русия. Трябва да разберем, че оттеглянето на Украйна от Донбас няма да гарантира, че Путин няма да продължи войната. Бих казал дори обратното. Сигурно е, че той ще продължи. Не е сигурно дали ще продължи веднага", посочи Зеленски.

Руският диктатор настоява украинските сили да се изтеглят от т.нар. крепостен пояс около Славянск и Краматорск в Донецка област, който те все още контролират. Ако тази земя попадне в руски ръце, то защитните съоръжения към вътрешността на Украйна в бъдеще ще се окажат безполезни. Зеленски вече е допускал оттегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но само ако руснаците се изтеглят на еквивалентно разстояние, зоната стане демилитаризирана и Русия няма суверенитет над нея: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Снимка: Kremlin.ru

"Путин ще спаси 300 000 до 1 млн. войници, ако му направим подарък"

По думите на украинския президент - Путин се нуждае от време, "за да се подготви, да набере бригади, да доведе допълнителни дивизии и т.н.". Но кой може да гарантира, че "след това няма да възобнови окупацията", пита Зеленски.

"Освен това, защо да напускаме собствената си земя, която контролираме? Той не е успял на бойното поле. Няма сила. Иска да му повярваме и просто да се оттеглим от добре укрепените си територии. Тези укрепления ограничават възможностите на руските сили. Путин разбира, че ако се оттеглим, той ще запази между 300 000 и 1 милион от войниците си, в зависимост от интензивността и продължителността на настъпателните действия в Донбас. Защо тогава изведнъж да му се доверим и да му направим такъв подарък?", пита реторично украинският лидер.

Преговорите за мир се забавят заради войната в Близкия изток

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия беше планирана за периода от 5 до 9 март, в зависимост от развитието на събитията по света. "В момента в Близкия изток се води още една война", отбеляза обаче Зеленски и даде да се разбере, че случващото се около и в Иран забавя мирния процес в Украйна.

"Говорихме с американската страна, тъй като тя е тази, която кани Украйна и Русия на срещата, за възможността да се промени мястото и да се отложи срещата за известно време поради войната в Близкия изток. Но ние много се надяваме, че обменът, за който се споразумяхме по време на предишните срещи, все пак ще бъде потвърден. Обменът на военнопленници винаги е важен момент – това е положителен резултат за семействата. Искрено се надяваме, че в следващите дни ще можем да започнем този процес на обмен", коментира още украинският президент.

По-късно стана ясно, че Украйна си е върнала 200 военнопленници.

