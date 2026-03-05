Карлос Насар за протеста: „Вярвам във федерацията, всички заслужават условия и уважение“

Днес, на 5 март, пред сградата на Министерството на младежта и спорта, се проведе протест срещу досегашния председател на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Той беше общ за клубовете. Както се знае, Асен Златев беше избран за новия президент на БФВТ, но все още не е встъпил в длъжност заради различни жалби. Голямото име в българските щанги Карлос Насар не успя да присъства на протеста, но записа видео, което беше излъчено пред ММС.

Карлос Насар: „Вдигането на тежести е спорт с голяма история у нас“

Ето какво каза Карлос Насар: „Днес, за съжаление, няма да успея да дойда на протеста, но искам да изразя подкрепата си към всички, които са там. Вдигането на тежести е спорт с голяма история у нас. Всички състезатели и треньори заслужават условия и уважение. Също така вярвам, че нашата федерация може да постигне прозрачност и условия за всички състезатели“.

Ситуацията в БФ Вдигане на тежести поставя много въпросителни, като една от тях е много сериозна. Участието на България на предстоящото Европейско първенство в Грузия е сериозно застрашено. И не само то – българските тежкоатлети може да се разминат с всички скорошни международни турнири. Друг голям проблем е финансовата несигурност във федерацията, която заплашва и финансовото състояние на спортистите.

