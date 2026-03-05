Честито! Народната певица Росица Пейчева стана баба

Една от най-обичаните изпълнителки на българския фолклор - Росица Пейчева - преживява изключително щастлив момент в личния си живот. В навечерието на националния празник на България певицата посрещна първото си внуче и официално стана баба. Малкото момиче се е родило в последните минути на 2-ри март, а това стана ясно от публикация в социалните мрежи на дъщерята на Пейчева.

"Нашето малко чудо пристигна късно вечерта на 2-ри март. Безкрайно сме благодарни на всеки един, който я благослови с пожеланията си!", пише щастливата майка Мироана в Instagram към кадри с бащата на детето си Валентин Василев.

Най-голямото щастие

Радостната новина бързо обиколи социалните мрежи, след като самата Росица Пейчева сподели емоционални думи за появата на внучката си, която носи името Лора.

Певицата не скри вълнението си и призна, че няма по-голямо щастие от това да видиш децата на своите деца. В емоционалното си послание тя благослови новороденото и пожела здраве и късмет на младото семейство.

Пейчева публикува във Facebook снимка заедно с дъщеря си, направена докато е била бременна, но засега няма кадри с новото попълнение в семейството.

Интересен факт е, че самата Пейчева отново стана майка само преди две години. През май 2024 г. тя роди третото си дете – Георги, появил се на бял свят, когато певицата беше на 50 години.

Фолклорната изпълнителка е майка на три деца – освен дъщеря си Мироана, тя има и двама сина.