Лайфстайл:

САЩ получиха разрешение да използват френските военни бази. Испания и Италия пращат помощ

05 март 2026, 14:33 часа 373 прочитания 0 коментара
САЩ получиха разрешение да използват френските военни бази. Испания и Италия пращат помощ

Американски самолети получиха "временно" разрешение да използват френски бази в Близкия изток, театъра на войната, предприета от САЩ и Израел срещу Иран, съобщи френският Генерален щаб, цитиран от Франс прес. "В рамките на нашите отношения със САЩ, беше временно разрешено присъствието на техни самолети в нашите бази" в региона, заяви говорителка на генщаба.

Италия изпраща военна помощ

Министерството на отбраната на Италия обяви, че ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър. "Заедно с Испания, Франция и Нидерландия, ще изпратим в следващите дни военноморски активи за защита на Кипър", каза италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред италианските депутати.

Още: Ракети с бойни глави от 1 тон "летят" към основното израелско летище: Иран се хвали с атака по несъществуваща въздушна база (ВИДЕО)

Испания праща фрегата

Испанското Министерство на отбраната обяви, че ще изпрати на "отбранителна" мисия в Кипър, фрегата, чиято задача ще бъде да ескортира френския самолетоносач "Шарл де Гол" и корабите на гръцките военноморски сили, след като британска военна база на острова беше ударена от дрон. 

Фрегатата "Кристобал Колон" ще изпълнява задачи по "морска и противовъздушна отбрана" и ще помага "за цялостната евакуация на цивилен персонал", уточниха от министерството.

Продължителна блокада на Ормузкия проток носи рискове за ЕС: Германски анализ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Испания Италия Франция война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес