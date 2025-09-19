Херофобия: По-добре е нищо хубаво да не ми се случи, защото тогава със сигурност ще се случи нещо лошо

Някои от твърденията от скалата са:

Херофобия – какво знае науката за това състояние и какви са симптомите?

Херофобията е състояние, при което човек изпитва ирационална съпротива към щастието. Самото име произлиза от гръцката дума „chero“, която означава „да се радвам“. Човек, страдащ от Херофобия, често се страхува да участва в дейности, които обикновено се преживяват като забавление или които носят чувство на щастие, пише „E-clinic“.

Това състояние все още не е добре проучено или ясно дефинирано. При поставяне на диагноза психиатрите най-често се позовават на критериите от последното издание на Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5), но херофобията все още не е включена в това ръководство като отделно разстройство.

Някои специалисти по психично здраве обаче обсъждат тази фобия и възможните ѝ лечения. Някои от тях поставят херофобията в рамките на вид тревожно разстройство. При херофобията страхът е свързан с участието в дейности, които би трябвало да носят щастие.

Важно е да се подчертае, че човек с херофобия не е непременно тъжен, а по-скоро избягва ситуации, които биха могли да доведат до радост. Симптомите могат да включват:

чувство на тревожност само при мисълта да отидете на радостно събиране (като празник, концерт или парти)

отхвърляне на възможности, които биха могли да донесат положителни промени в живота, поради страх, че нещо лошо ще се случи по-нататък

избягване на дейности, които обикновено се считат за забавни.

Как мисли човек с херофобия?

Хората, страдащи от херофобия, често имат следните мисли:

„Ако съм щастлив, ще ми се случи нещо лошо“

„Щастието прави хората по-лоши“

„Изразяването на щастие не е добре за мен и моите близки“

„Опитът да бъдеш щастлив е загуба на време и енергия“

Какво представлява „Скалата на страха от щастие“?

Едно проучване разработи „Скала за страх от щастие“, която беше използвана за сравняване на това явление в 14 различни култури.

Някои от твърденията от скалата са:

„Не искам да бъда прекалено радостен, защото радостта обикновено е последвана от тъга.“

„Нещастието често идва след щастливо събитие“

„Твърде многото щастие може да има лоши последици“

Отговорите на подобни твърдения по скала от 1 до 7 измерват степента на съгласие, което може да помогне на човека и лекаря да оценят съществуването на херофобия.

Причини за херофобия

Херофобията понякога произтича от убеждението, че нещо много добро трябва да бъде последвано от нещо лошо. В резултат на това човекът избягва дейности, които носят късмет, вярвайки, че това може да предотврати негативен резултат. Често се среща при хора, които са преживели физическа или емоционална травма в миналото.

Интровертите са по-склонни към херофобия, защото предпочитат дейности в по-малки групи или сами. Те обикновено са затворени, замислени и може да се чувстват неудобно в шумни, големи групи.

Перфекционистите са друга група, която може да развие херофобия. Те понякога вярват, че щастието е характеристика на мързеливи или непродуктивни хора, така че избягват дейности, които биха им донесли удоволствие, защото ги виждат като загуба на време.

Как се лекува херофобията?

Тъй като херофобията не е достатъчно проучена или призната като отделно разстройство, няма официално одобрени лекарства или стандартизирани лечения.

Някои от предложените лечения обаче включват когнитивно-поведенческа терапия, техники за релаксация като дълбоко дишане, водене на дневник или физическа активност, хипнотерапия, както и постепенно излагане на преживявания, които носят щастие, така че човекът да може да види, че щастието не е задължително да има отрицателни последици.

Важно е да се отбележи, че не всеки човек със съпротива към щастието ще трябва да търси подходящо лечение или лек. Ако херофобията не нарушава качеството на живот или способността за работа, лечението може да не е необходимо. Ако обаче е свързана с минала травма, лечението на основния проблем може да помогне за преодоляване на херофобията.

Какъв е резултатът от херофобията?

Херофобията често възниква като форма на защита след конфликт, трагедия или травма. Ако тя започне сериозно да влияе на живота ви, е изключително важно да потърсите професионална помощ.

Промяната на начина ви на мислене отнема време, но с постоянство и терапия е възможно да преодолеете този страх и да се отворите за преживявания, които носят щастие.