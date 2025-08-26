Името на коя столица се превежда като "мравки" на местния език?

Гана е една от най-впечатляващите държави на африканския континент. Древната история на тази земя е разкрила на света много уникални култури и народи - тук процъфтява Ганската империя (IV-X век сл. Хр.), както и средновековното кралство Мали, развива се и една от най-колоритните африкански етнически групи - ашанти. Съвременната Република Гана е образувана от британските колонии на Златния бряг и Тоголанд, превръщайки се в първата държава в региона, получила независимост (1957 г.).

Колониалната история оставя силен отпечатък върху съвременна Гана – говори се английски, има изобилие на замъци от португалската и британската епоха, значението на протестантското християнство е голямо (Гана е най-„християнската“ страна в Западна Африка).

Акра

Първото голямо селище на мястото на съвременната столица на Гана е основано от племената Га през 15 век. След пристигането на европейците, около двете крайбрежни крепости, построени от тях - английският Форт Ашер и датският замък Осу (Кристианборг), който до началото на 19 век се превръща в най-голямото селище в региона, започва интензивно да се развива мощен търговски център. От 1877 г. Акра, чието название на местния език „нкран“ означава „черни мравки“, се превръща в столица на страната, където се намират институциите на колониалната администрация, пазарите (включително пазарите на роби) и множество обществени сгради. Сега това е шумен и сравнително модерен град по местните стандарти, изпълнен с офиси на институции, посолства, банки и търговски райони, където се смесват обичайната градска суматоха и африканската непринуденост. Основната забележителност на града днес са многобройните стари квартали с техните рушащи се колониални имения и традиционна помпозност.

Музеи

Националният музей на Акра съхранява обширна колекция от ганайско изкуство, включително много произведения от древните империи, процъфтявали в страната.

Великолепен паметник на първия президент на Гана, мавзолеят на Куаме Нкрума, се намира недалеч от центъра на улица „Мейн“. Наблизо е живописният Национален театър, който служи не само като място за столичната трупа, но и като основен център за изучаване на традиционното наследство на многото народи в страната.

В зелените покрайнини на столицата се намира къщата-музей „Д-р Уилям Дюбоа“, сега Панафрикански културен мемориален център, посветен на живота на човек, прекарал голяма част от живота си в борба за свободата на чернокожите в Африка.

Пазари

Съвсем близо до центъра на града се намират отлични пазари: пазарът „Макола“ е най-доброто място за купуване на батик и стъклени произведения на изкуството, изработени от местни занаятчии, а пазарът „Канешие“ е средище за храна, плодове и отлични местни подправки.

Върху малкия полуостров Джеймстаун се намира един от „предците“ на Акра - Форт Джеймс, както и стар фар с височина 30 метра и един от най-добрите рибни пазари в столицата, където рибари се стичат сутрин, бързащи да продадат пресния си улов, и домакини, които основателно смятат местните морски дарове за най-пресните и евтини.

Паркове

В града са разпръснати много паркове – паркът Тро-Тро, градината Слайфокс, парковата зона около гара Тема, паркът Лабади Лори и др.

Районът около църквата „Света Троица“ и Форт Ушер, разположен само на 300 метра северозападно от Форт Осу (Кристианборг), отдавна е превърнат в обширна екскурзионна дестинация.

Полуостровът Джеймстаун е основната зона на концентрация на стари колониални сгради и живописни руини, в съседство с модерни „бараки“ на бедните. Този тих и забележимо порутен район се радва на заслужената популярност на един от най-колоритните райони на Акра, който си заслужава няколко часа пешеходно разглеждане.

От юг столицата на Гана е оградена от дълга брегова линия, богата на плажове за всеки вкус.

Акра е известна в цяла Западна Африка с оживения си нощен живот. В близост до Центъра за изкуства, около кръга Нкрума, има няколко танцови клуба, считани за едни от най-добрите в региона.