Изкуственият интелект победи и определи коя е думата на 2023 г. (СНИМКА)

Речникът обяви, че ИИ, който според него означава "моделиране на човешките умствени функции от компютърни програми", се е превърнал в доминиращ дискурс на 2023 г. Текстовият генератор ChatGPT е пуснат през ноември 2022 г. и оттогава е имало много дебати относно използването на технологията.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… AI.



Find out more about #CollinsWOTY 2023 and see the full list here: https://t.co/gmsnCqA0yv#wordoftheyear #CollinsDictionary #AI #artificialintelligence pic.twitter.com/3HZotbGGnJ