Каква е основната разлика между инверторен и обикновен климатик?

Благодарение на компресора с променлива мощност, инверторните климатици работят по-тихо, контролират по-точно температурата в помещението, консумират 40-50% по-малко електроенергия и са по-издръжливи. Цената за тях в магазините е по-висока, отколкото за неинверторните сплит системи, но те ще се изплатят, ако използвате устройството постоянно.

Въпреки че както конвенционалните, така и инверторните модели се справят добре със задачата за охлаждане на въздуха, а разликите между тях се свеждат главно до вида на мотора, последните по-добре отговарят на идеите за рационално използване на електроенергията и са по-удобни за потребителя.

Как работи един обикновен климатик?

Всички сплит системи охлаждат въздуха, използвайки един и същ принцип. Те се състоят от два модула: вътрешен и външен, които са свързани помежду си чрез проводници и тръби. Вътрешният модул има вентилатор и изпарител. Външният модул има вентилатор, кондензатор и компресор. По веригата между тях се движи хладилен агент, фреон, който може да променя агрегатното си състояние от течно в газообразно в зависимост от налягането и температурата.

Сърцето на цялата система е компресорът. При конвенционалните климатици, когато са включени, към него се подава 220 V, след което започва процесът на охлаждане. Когато температурата в помещението достигне зададените стойности, компресорът спира, което означава и активно охлаждане. За известно време, докато изпарителят остава студен, студеният въздух продължава да тече, но скоро той се заменя с топъл въздух и компресорът се стартира отново.

Основният недостатък на конвенционалните сплит системи е, че температурата на въздуха в помещението може леко да „скочи“ . За устройството е трудно да я поддържа на едно ниво, така че то може да преохлажда помещението - например до 23 °C при настройка от 25 °C, тоест разлика от 2 °C. Двигателят в неинверторните модели винаги работи на максимална скорост.

Каква е разликата от инверторен климатик?

Принципът на охлаждане на инверторен климатик не се различава, но към компресора във външния блок се добавя специална микросхема, наречена инвертор. Тя може да преобразува входящия променлив ток от 220 волта в постоянен ток, а след това обратно в променлив ток, но с определена честота.

Инверторът позволява на компресора да контролира скоростта на двигателя, така че той не се изключва напълно, когато се достигне желаната температура. Вместо това, той забавя скоростта си и когато е необходимо отново да се охлади въздухът в помещението, увеличава скоростта, колкото е необходимо. В спецификациите инверторът е обозначен като DC - това означава двигател с постоянен ток, за разлика от AC - двигател с променлив ток.

Предимства на инверторния климатик

• Спестяване на електроенергия. Общата му консумация на електроенергия е с 30-40% по-малка от тази на неинверторния модел, но някои проучвания сочат, че разликата може да достигне 50%.

• Инверторът работи доста по-тихо основно заради разликите в нивото на шум на външното тяло. Имат и по-тих вентилатор, и добра звукоизолация — в зависимост от модела.

• Дълго ще го ползвате, тъй като частите се износват по-малко. Това е заради факта, че е постоянно включен, частите на компресора се смазват постоянно с масло.

• Поддържане на точна температура при инверторните модели. Инверторът също така охлажда помещението по-бързо, защото може да увеличи мощността с 20% за кратко време.

• Окабеляването е по-малко вероятно да се повреди. Конвенционалният климатик има високи пускови токове. При инверторните модели компресорът стартира плавно.

• Инверторът може да функционира в широк диапазон от външни температури.

• По-екологични. По-новите модели климатици използват по-енергийно ефективния хладилен агент R32. Той се отличава с нисък потенциал за глобално затопляне.

Значителен недостатък на инверторните модели, който може да засенчи предимствата им, е цената. От друга страна, ако достигнете максималната икономия на електроенергия от 40% и използвате инвертора не само през лятото, но и целогодишно, можете да компенсирате тази разлика след няколко години. Ако говорим за климатици за големи помещения или предприятия, те се изплащат още по-бързо.

Кой климатик да изберете?

Ако не искате да плащате повече и планирате да пускате климатика рядко, например в горещо време и само за охлаждане на въздуха, можете да си купите обикновен. Ако го използвате редовно, включително за отопление на къщата, или живеете в град с висока средна годишна температура, е по-добре да си купите добър модел с инвертор.

Обикновените климатици са подходящи и за помещения като хол или кухня, където няма високи изисквания за ниво на шум, но за спалня или детска стая препоръчваме да обмислите инверторни климатици.

Когато избирате климатична техника, освен типа на двигателя, обърнете внимание и на други характеристики и площта на помещението, което ще охлаждате.