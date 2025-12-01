"Тяхното време приключи": Асен Василев призова за оставка на правителството и главния прокурор (ВИДЕО)

Имаха шанс да спрат това безобразие, но решиха, че са по-големи от българския народ. Тяхното време приключи. Оставка, оставка, оставка! Оставка на цялата им система, на бюджета, на завладяната съдебна власт, на нелегитимния главен прокурор. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев пред събралото се множество в столицата по време протеста срещу бюджет 2026 година. Той отбеляза, че днес няма мач на "Реал Мадрид", но Бойко Борисов също го няма на протеста. Шегата му дойде, тъй като за предишния протест Борисов оправда отсъствието си с мач на кралския клуб в Шампионската лига срещу "Олимпиакос", който испанците спечелиха с 4:3.

"Къде е? Да дойде да ви чуе - вас, хората в Пловдив, хората във Варна, да дойде да ви чуе!", попита Асен Василев.

Според него управляващите не са очаквали, че свободните българи ще излязат, ще се организират и ще им кажат: "България е на свободните българи, а не на прасетата". Той се обърна към хората на протеста и им каза: "България е ваша! Ваша е - не е тяхна".

Протестът срещу бюджета

Протест срещу приемането на бюджета за следващата година отново събра хиляди в Триъгълника на властта в София. Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), стартира при засилено полицейско присъствие.

Припомняме, че първият протест срещу финансите на държавата също събра хиляди хора пред парламента и принуди управляващите да отложат бюджетната процедура. Настояването на опозицията, а и на протестиращите, е бюджетът да бъде оттеглен, въпреки че бюджетите на ДОО и на НЗОК за следващата година вече минаха на второ четене през комисия, а големият бюджет на първо четене през пленарна зала. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)