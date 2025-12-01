Нови украински дронове-прехващачи вече свалиха руски реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)

Украйна вече официално се похвали с новия си дрон-прехващач "Жило" (Стинг/Sting) - и то като резултат, не просто като произведено изделие, минало определени тестове. Публикувани са първи видеокадри как дронът-прехващач сваля руски дрон "Геран-3" - това е поредна модификация на иранските дронове клас "Шахед". "Геран-3" е реактивен дрон - с подсилен двигател, който позволява на безпилотния летателен апарат да вдига до 600 км/ч, което го прави 3 пъти по-бърз от предишните модификации.

Видеокадрите са от 30 ноември - тогава със "Стинг" са свалени няколко "Геран-3". Русия използва "Геран-3" в пакети за удари по цели в Украйна от лятото на 2025 година. Сега Украйна разполага с инструмент, способен да противодейства на тази тактика - Още: Дрон като ангел-хранител спря руски "Шахед" преди да удари жилищен блок. 1000 "Шахед"-а изгоряха с един удар (ВИДЕО)

🔥 Ukraine shoots down Russian “Geran-3” drones with a new interceptor — first footage



The debut of the Ukrainian-made Sting drone proved to be highly successful.



On November 30, the Stings destroyed several Russian jet-powered “Geran-3” drones. These drones are faster than the… pic.twitter.com/bX15QmSrqE — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Само че според украински мониторингови канали, вече има дронове клас "Шахед", които са въоръжени с ракети "въздух-въздух" Р-60. Тези ракети могат да се ползват за сваляне на хеликоптери - един от начините да се противодейства на "Шахед" е именно с хеликоптери с картечници, които свалят безпилотните летателни апарати. Колко ефективно решение биха били "Шахед" с Р-60, предстои да видим предвид информацията, че турски дрон за пръв път свал с ракета "въздух-въздух" цел, която вижда само на радар - Още: Историческо: С ракета "въздух-въздух" турски дрон свали цел, която не вижда

Footage of the destruction of the same Shahed that was carrying an R-60 air-to-air missile. pic.twitter.com/WSYBBLZXnR — WarTranslated (@wartranslated) December 1, 2025