Експерт: Истинският мед НЕ изглежда така

Как изглежда истинският мед и трябва ли да е гъст?

Медът и пчелните продукти се считат за ценен източник на витамини и хранителни вещества. Но за да извлечете максимална полза от тях, е важно да консумирате натурални продукти. Недобросъвестни търговци често добавят захар, меласа или сиропи, което намалява производствените разходи и лишават продукта от естествените му свойства. Руският пчелар Алексей Мелниченко споделя как да разпознаем фалшивия мед по външния му вид и мирис и защо кристализацията е естествен индикатор за качество.

Според специалиста, пчеларите понякога добавят определени компоненти към меда, които по принцип не представляват сериозна заплаха. Например обикновена захар, която се използва за подхранване на пчелите, когато е необходимо. Това се прави и за намаляване на производствените разходи. Добавянето на захар може да е една от причините медът да е течен и изобщо да не се сгъстява.

„Захарта не причинява никаква вреда, но със сигурност не носи и никаква полза. Истинският мед е скъп продукт, защото производството му отнема време и изисква естествени условия. Следователно, когато цената е твърде ниска, съществува риск да се добавят заместители на захарта и захарни отпадъци. Затова, когато избирате мед, е най-добре да избягвате тези продукти, които са твърде евтини“, казва пчеларят.

Понякога към продукта се добавят царевичен сироп или други сиропи, както и меласа – страничен продукт от производството на захар. Това също води до загуба на някои от естествените микроелементи на меда и неговата хранителна стойност се намалява.

Както отбелязва Алексей Мелниченко, натуралният мед е на базата на фруктоза и глюкоза, а също така съдържа 17-18% влага. Съдържа и полезни микроелементи.

„Съответно, ако медът не е фалшифициран, това ще се отрази преди всичко на неговата консистенция. Той трябва да е гъст. Ако продуктът е почти сиропообразен, това показва, че не е натурален“, обяснява пчеларят.

Друг лесен начин да различите естествения мед от изкуствения е да обърнете внимание на миризмата му, казва пчеларят. В зависимост от сорта и мястото на събиране, истинският мед има приятен естествен аромат. Фалшивият мед обаче често няма никакъв аромат или може да има изкуствен вкус, напомнящ на обикновена захар.

Защо медът кристализира?

„Няколко фактора влияят на това. На първо място, произходът – тоест цветовете, от които се събира медът. Това определя съотношението на фруктозата към глюкозата. Например, рапичният или слънчогледовият мед съдържа най-високи нива на глюкоза и има големи кристали – това е характерна черта. Следователно, рапичният мед кристализира в рамките на една седмица, докато слънчогледовият мед отнема около месец“, казва пчеларят.

Други видове мед, казва той, като липов или смесен цветен мед, могат да останат течни по-дълго, без да кристализират. Акациевият мед запазва течната си консистенция най-дълго, тъй като съдържа най-много фруктоза и най-малко глюкоза. Ето защо често се препоръчва дори на хора с диабет – не повишава значително нивата на кръвната захар.

Вторият важен фактор е влажността. Ако се събере твърде рано, продуктът може да е твърде течен.

„Като цяло кристализацията е естествен процес и тя е показателна за естественост“, подчертава Мелниченко.

Как да тестваме мед у дома?

„Можете да вземете капка мед, да я пуснете във вода и да наблюдавате как потъва. Ако е истински, капката ще потъне на дъното на чашата и няма да се разтвори. Но ако е фалшив, ще започне да се разтваря. Вторият метод е да добавите продукта към топла вода. Ако е истински, той ще излъчва естествен аромат, докато изкуственият мед няма да го направи“, обяснява Алексей Мелниченко.

