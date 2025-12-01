Ердоган след украинските удари по руски кораби: Войната заплашва корабоплаването в Черно море (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Ердоган разкритикува остро украинските атаки с дронове срещу петролни танкери, смятани за част от „сенчестия флот“ на Русия. Ударите бяха извършени близо до труското черноморско крайбрежие.

„При никакви обстоятелства не можем да приемем тези атаки, които заплашват безопасността на корабоплаването, околната среда и живота в нашата изключителна икономическа зона, каза Ердоган за ударите. Конфликтът между Русия и Украйна очевидно е достигнал етап, в който заплашва безопасността на корабоплаването в Черно море“, заяви турският президент.

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери тіньового флоту РФ KAIRO та VIRAT.



Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.



Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на… https://t.co/tXyhYHkKub pic.twitter.com/aV7qReADaY — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 29, 2025

„Изпращаме необходимите предупреждения до засегнатите страни. Също така следим отблизо развитието с цел прекратяване на конфликта и сме готови да допринесем при всяка възможност", каза турският лидер.

Атаките

Танкерът "Кайрос" беше атакуван от морски дронове в петък вечерта (28 ноември), на 52 мили от Босфора. Турското министерство на транспорта съобщи за голям пожар на 274-метров танкер, пътуващ от Египет към руско пристанище. Екипажът е евакуиран.

Освен "Кайрос", още един танкер - "Вират" - пострада почти по същото време и на същото място, припомнете си - Още:

Украинска операция

Украйна не крие, че тя е отговорна за случилото се - представител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви пред Reuters, че операцията срещу тези танкери е проведена съвместно с украинските военноморски сили (ВМС) и е включвала използването на морски дронове. Източник на УНИАН в СБУ уточни, че операцията е била подготвена от 13-то Главно управление на военното контраразузнаване на СБУ. "Модернизираните военноморски дронове Sea Baby, които могат да покриват дълги разстояния и са оборудвани с подобрени бойни глави, бяха успешно използвани срещу корабите", съобщи СБУ.

И двата танкера плават под гамбийски флаг, но са премахнати от корабния регистър на страната заради измама със сертификати. "Вират" е обект на санкции от ЕС, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и САЩ, докато "Кайрос" е под санкции от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария.

В резултат на атаката и двата танкера, пътуващи за Новоросийск, претърпяха критични повреди и на практика са извън експлоатация, твърди източник от СБУ пред Reuters. "Това нанесе сериозен удар на транспортирането на руски петрол", каза източникът.

Русия използва танкери, които не регистрира официално като свои, за да транспортира суров петрол и петролни продукти от черноморските пристанища Новоросийск, Туапсе и Таман. Тези плавателни съдове са по-стари и почти никога нямат застраховка в западна компания, като Lloyds например.