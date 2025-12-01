Спорт:

Смисълът е, че ние се събудихме

Смисълът е, че ние се събудихме

"Смисълът е, че ние се събудихме". Така кметът на Варна Благомир Коцев коментира престоя си от 146 дни в ареста пред събралото се множество на протеста срещу бюджет 2026 г. във Варна, чиойто фокус обаче беше и свободата на варненския кмет. Протестиращите посрещнаха с овации своя градоначалник, като скандираха името му, както и "Свобода". "Можем да бъдем свободни и можем сами да отвоюваме тази свобода", каза още варненският кмет.

Той заяви, че дължи свободата си на на варненци и че ако не са били те месеци наред да протестират и да отстояват позициите си, най-вероятно нямаше да е на свобода днес. "Така че съм ви признателен и ви благодаря за това", заяви още Коцев пред събралото се множество във Варна.

Припомняме, че варненският кмет Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. и стоя в ареста цели 146 дни преди да бъде пуснат в петък. Причината беше сигнал на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Протестите срещу бюджет 2026 г.

Морската ни столица не е единственият град, в който се провеждат протести срещу финансите на държавата. Протести има в София, Пловдив, Бургас и други големи градове на страната. Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Деница Китанова
