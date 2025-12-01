Лайфстайл:

Мирчев: Заешкото сърце в Банкя знае какво трябва да направи, но голямото "Д" няма да му даде (ВИДЕО)

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев нарече лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "заешко сърце от Банкя. "Той знае какво трябва да направи Банкенският, но знае, че голямото "Д" няма да му даде. То просто няма да му разреши", каза в речта си пред събралото се множество в София на протеста срещу бюджет 2026 г. Той призова на секундата Борисов да изтегли бюджета, защото не трябва планът на Пеевски, Борисов и на "мутрите от 90-те години" да бъде реализиран.

Какво обединява всички на протеста?

"Тази вечер ни събра бюджета, събраха ни всички несправедливости, че всички вече разбраха как Пеевски ни краде. Краде ни през бюджета, краде ни през фирмите-касички, през енергетиката, през здравеопазването. Тези пари му трябват, за да купува гласове, за да купува душите на депутати, за да купува душите на министри, за да пробва да купи душите на всички нас, но не може да купи нашите души", заяви Мирчев. ОЩЕ: "Тяхното време приключи": Асен Василев призова за оставка на правителството и главния прокурор (ВИДЕО)

Провокациите на протеста

Той отбеляза, че на протеста има провокатори. 

"Сред нас има провокатори! Едни хвърлиха преди малко дори яйца. Няма обаче яйце, което да ви спре вас, най-големият протест от 35 години тази вечер", подчерта Мирчев. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

