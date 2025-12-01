Желязков договори важна среща с Мелони през март (СНИМКИ)

Лайфстайл:

01 декември 2025, 20:02 часа 360 прочитания 0 коментара
Голяма междуправителствена среща на България и Италия ще се проведе през месец март догодина. За това са се договорили министър-председателят Росен Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони, които се срещнаха днес в Рим. Това стана ясно от изявлението на българския премиер пред журналисти в италианската столица. Двамата са обсъдили теми във връзка с предстоящото през настоящия месец заседание на Европейския съвет.

"Акцент беше поставен върху конкурентоспособността на европейската икономика и смекчаването на въздействието на зеления преход в този контекст", коментира премиерът след срещата. 

Във фокуса на разговора е било и сътрудничеството в областта на отбраната. Войната в Украйна и миграцията бяха други две теми, които Желязков и Мелони също са дискутирали на срещата.

Защо Желязков е в Рим?

Желязков е в Рим днес за участие в официалната церемония, на която ще бъдат представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – „Giro d’Italia 2026“. България е избрана за домакин на откриването и на първите три етапа на обиколката през 2026 г. Това е един голям, взаимен успех на България и Италия, изтъкна Желязков. Премиерът определи събитието като голяма възможност и за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта, и на България като дестинация. Това показва и доверие в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни световни прояви, добави министър-председателят. ОЩЕ: С похвали за плана на Тръмп: България се пази да не заеме категорична позиция какъв да е мирът в Украйна

Деница Китанова
