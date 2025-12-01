"Време е да тръгнем - България е наша": Кирил Петков подкани протеста към централите на ДПС и ГЕРБ (ВИДЕО)

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш министър-председател на България Кирил Петков призова хилядите протестиращи срещу бюжет 2026 година да тръгнат на шествие първо пред центравата на "ДПС- Ново начало", а след това пред централата на ГЕРБ в столицата, да скандират оставка и "Мафията, вън". Петков нарече това шествието на свободата. "Свободни българи, млади хора, страх ли ви е от Пеевски и Борисов?", викаше Петков, а множеството му отговори отрицателно.

"Много ли сме? България наша ли е?", крещеше Петков на микрофона по време на протеста, а съответно публиката му отговори с "Да". ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Призив за мирен протест

Организаторите на протеста призоваха да няма провокации. Те призоваха и хората да не се цепят, да останат заедно, да не се делят на миниатюрни групички и да не допускат съмнителни лица.

Протестът срещу приемането на бюджета за следващата година започна малко преди 18 часа, когато множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно.

Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие. ОЩЕ: Мирчев: Заешкото сърце в Банкя знае какво трябва да направи, но голямото "Д" няма да му даде (ВИДЕО)