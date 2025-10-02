Как да изперете огромна завивка – без да съсипете пералнята си

Може да е трудно да изперете завивките у дома, ако нямате пералня и сушилня с изключително голям капацитет. Не става въпрос само за това дали можете да поберете завивката в пералнята си, а за това, че сушилнята ви трябва да има достатъчно голям капацитет, за да възстанови обема на завивката.

Още: Не подценявайте замразеното – тези храни са по-богати на хранителни вещества от пресните

Как да изперете завивката си, когато е твърде голяма за пералнята ви

Не се опитвайте да я натъпчете

Първият ви инстинкт може да е да натъпчете завивката вътре (без други дрехи, разбира се). Може да успеете да направите това и стига да не изскача от барабана, вероятно всичко е наред.

Не се опитвайте да пъхате завивка насила в пералня, тъй като това може да повреди трайно както завивката, така и пералнята. Препълването на пералнята може да доведе до неефективно почистване, тъй като може да попречи на достатъчно вода да изплакне пяната и остатъците от перилен препарат.

Помислете за професионално почистване

Още: 9 неща, които никога не трябва да перете в студена вода

Ако завивката ви е изработена от пух, може би трябва да я почистите професионално в близкото химическо чистене. Макар че това със сигурност не е най-евтиният вариант, ще свърши работа, но все пак е важно да прочетете етикета, преди да отидете.

Проверете инструкциите за грижа на вашата завивка и вижте указанията на производителя за конкретни инструкции дали артикулът може да се почиства професионално.

Отидете до професионална пералня

Това може да ви се стори изключително неудобно, ако вече имате пералня и сушилня у дома, но посещението на близката пералня може да е единственият начин да изперете наистина завивката си.

Още: Не само храната: 6 предмета в дома ви, които причиняват възпаление

За да почистите основно завивките, които са твърде големи или обемисти за вашата пералня, може да се наложи да посетите пералня с машини, които могат да се справят с по-тежки и обемни неща. За щастие, не е нужно често да почиствате основно завивките, особено ако използвате калъф за завивка, което експертите горещо препоръчват.

Въпреки това трябва да се грижите допълнително за този артикул, ако изберете този вариант. Специалистите препоръчват да изберете допълнителен цикъл на изплакване или да го стартирате ръчно, когато цикълът е завършен.

Още: 3 изненадващи фактора, които причиняват косопад

Обемистите дрехи имат трудности с балансирането в цикъла на центрофугиране, което може да доведе до по-ниски скорости на центрофугиране и по-неефективно изплакване. Допълнителният цикъл на изплакване помага да се компенсира това.

Друга причина да почистите завивката си в професионална пералня? Ако пералнята ви е твърде малка, за да побере завивката ви, вероятно и сушилнята ви не е достатъчно голяма.

Уверете се, че завивката ви може да изсъхне напълно след пране, тъй като останалата влага може да причини мухъл или плесен. Също така може да отнеме много време за съхнене, тъй като плътният материал абсорбира много влага.

Още: Защо опитните домакини слагат сода в пералнята с дрехите

Изперете я във ваната си

Ако трябва да я изперете незабавно и занасянето ѝ в пералня не е опция, Специалистите предлагат да я изперете на ръка, като предприемете следните стъпки.

Първо, третирайте точково всички петна. След това напълнете голяма, чиста вана или леген с хладка вода и вашия перилен препарат. Поставете завивката във водата и леко я разклатете, за да осигурите равномерно почистване. Оставете завивката да се накисне за 15 до 30 минути, като от време на време я разклащате с ръце. Когато сте готови, изплакнете обилно. Източете сапунената вода и напълнете ваната с чиста вода за изплакване. Повтаряйте, докато целият препарат от завивката бъде отстранен. Накрая, трябва да изсушите завивката си на въздух, като я поставите хоризонтално, вместо да използвате сушилня. Не забравяйте да я обръщате от време на време, за да се уверите, че изсъхва равномерно. Поставете кърпа под нея, за да попие водата, и не забравяйте да я смените, когато се намокри. Имайте предвид, че това може да отнеме ден-два.

Още: Дрехи, които никога НЕ трябва да перете в гореща вода