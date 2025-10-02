ЕС се провали с огромния заем от руски замразени активи за Украйна

Доста хладно отношение е срещнала идеята на Европейската комисия за заем от 140 млрд. евро за Украйна, обезпечен със замразените в ЕС руски активи, на неформалната среща на евролидерите в датската столица Копенхаген. На 1 октомври те не успяха да постигнат напредък по предложението, защото Белгия е отказала да оттегли своето възражение, а Франция и Люксембург са изразили опасения относно правните последици, предава Financial Times.

Планът: руски пари за Украйна

Европейската комисия предложи да се отпусне на Украйна паричната стойност на руските активи, замразени в белгийската финансова институция Euroclear. В тази клирингова къща се държи по-голямата част от общо 300 милиарда долара активи на Руската централна банка, обездвижени в рамките на ЕС и Г-7 след началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Ако Русия не изплати репарации на Украйна след войната, Москва ще загуби правата си върху активите, предвижда идеята.

Възраженията

В кратка дискусия по предложението вчера различни лидери на ЕС са заявили, че макар да са склонни да приемат общия принцип, Европейската комисия трябва да проучи по-подробно правните и фискалните последици. Информацията е на трима служители, запознати с резултатите от срещата, които говорят пред Financial Times.

Това забавяне на процеса означава, че е много малко вероятно Комисията да представи официално правно предложение на лидерите на ЕС, когато те се срещнат отново след три седмици в Брюксел. Все пак мащабът на необходимата техническа работа е огромен.

Снимка: iStock

Белгийският премиер Барт Де Вевер изисква от ЕС да осигури по-голяма правна защита, в случай че Москва предприеме правни действия срещу Белгия. Той се е изказал против предложението на закритата среща, но не е говорил с репортерите нито преди, нито след това.

"Комисията представи основните елементи на своя подход. Обратната връзка беше конструктивна, въпреки че Белгия повдигна няколко правни и технически въпроси", казва неназован служител на ЕС. "Все пак има съгласие да се продължи работата по този въпрос".

"Трябва да доразвием предложението в много по-голяма степен", заяви пред журналистите след срещата на върха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Напълно ясно е, че (...) рискът трябва да бъде поет от всички нас".

Споразумение на ниво Г-7

Отделно, министрите на финансите от Г-7 се споразумяха снощи, че „по координиран начин" ще използват пълната стойност на руските суверенни активи, блокирани в юрисдикциите им, за да сложат край на войната и да "гарантират справедлив и траен мир в Украйна".

Макар че представителите на ЕС твърдят, че руските активи са „единствената възможност“, използването им за гарантиране на заем за Украйна изисква съгласието на всички 27 държави членки.

"Не може просто така да отнемеш нещо, което принадлежи на друга държава", заяви Люк Фриден - министър-председателят на Люксембург. "Какво ще стане, ако Русия не изплати заема?", попита той.

