Орбан: Ситуацията е сериозна. Брюкселци искат да започнат война (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини днес Брюксел, че иска да започне война в Европа. От Дания, където е той в момента за срещата на върха на европейските лидери, Орбан написа в социалната мрежа Х:

"Копенхаген, ден втори. Ситуацията е сериозна. На масата има открито провоенни предложения. Те [лидерите на ЕС] искат да прехвърлят средства от ЕС на Украйна. Те се опитват да ускорят присъединяването на Украйна с всякакви правни трикове. Те искат да финансират доставките на оръжие. Всички тези предложения ясно показват, че Брюксел иска да започне война."

Орбан добавя, че "следващите месеци ще бъдат посветени на заплахата от война" и че той щял да "отстоява твърдо позицията на Унгария".

Hungarian PM Orban erupted again at the Copenhagen summit, claiming Brussels is “pushing war” by arming Ukraine and speeding up its EU path. As Europe unites to stop Russian aggression, Orban clings to defending Moscow and calling for “peace talks”, the same talks Russia… pic.twitter.com/935cb43MqB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2025

Туск го постави на място

На срещата до момента не липсват конфузни ситуации с Орбан. Унгарецът, който винаги е заставал недвусмислено на страната на Русия откакто тя отприщи пълномащабната си война срещу Украйна, изненадващо за пръв път обяви, че Москва е по-слаба и няма причина ЕС да се страхува от нея. "Всички ние харчим повече за въоръжаване от Русия, така че защо се страхуваме? Ние сме по-силни от тях", каза той пред репортери. Което накара стоящият в този момент наблизо полски премиер Доналд Туск да намигне към журналистите и да заяви насмешливо: "Обичам, когато използва моите аргументи." Орбан и Туск в спор и закачка за Русия и войната в Украйна (ВИДЕО)