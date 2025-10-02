Войната в Украйна:

Европейската страна, в която най-лесно се прави аборт

02 октомври 2025, 17:17 часа 364 прочитания 0 коментара
Европейската страна, в която най-лесно се прави аборт

Германската обществена медия ZDF цитира 22-годишната Нена, която била изненадана от положителния тест за бременност. Младата жена разказва колко трудно е взела решението да направи аборт. И колко любезни са били служителите в клиниката, където не е срещнала никакви проблеми.

В Нидерландия възможност да се направи аборт има до 24-та седмица от бременността. В повечето случаи обаче това се случва в първите три месеца, дори в първите шест седмици, пише агенция ДПА. Нещо повече. Разноските за аборта се покриват от държавата – в частност от здравната каса. Абортите в Нидерландия се считат за нелегални само ако са направени не в клиника и не по предвидените за целта правила

„Жената на практика веднага може да отиде в клиника за аборти“, посочва Ван дер Велде организацията „Rutgers“. Тази организация се бори за свободно право на аборт в световен мащаб, за сексуално здраве и просвета. По-рано е имало определен период на изчакване, но през януари 2023 г. той бе отменен.

Още: Руският патриарх почна да се бори с абортите с писма "не го правете"

„Повечето нидерландци смятат, че жената има право сама да вземе съответното решение. Правилата за прекъсване на нежелана бременност се ползват с 86 процента одобрение в допитванията“, отбелязва още Карин ван дер Велде пред ZDF.

Нидерландия има най-либералните правила в Европа, що се отнася до абортите. Те са безплатни за хората, които живеят или работят в страната. Освен това личните лекари имат право да предписват таблетки, с които да се предизвика спонтанен аборт до деветата седмица от бременността.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Нидерландия е на трето място в Европа, България е на 15 -то

Европейският парламент наскоро представи атлас с данни, които показват каква е ситуацията по отноношение на правото на аборт в различни страни и на какво медицинско обслужване могат да разчитат жените. Германия заема 29-то място, Нидерландия е на трето, а пред нея са Швеция и Франция. България заема 15-то място.

В споменатия атлас на последните три места са Лихтенщайн, Малта и Андора, но както посочва порталът t-online, най-строгото законодателство в Европа по отношение на абортите е в Полша. От 2020 година прекъсването на бременността до 12-та седмица е възможно само след изнасилване или кръвосмешение – или ако животът на бременната е под заплаха. Жените нямат правото да абортират дори при откриването на увреждания на плода. В миналото това многократно предизвика различни инциденти с бременни жени, включително и смъртни случаи, поради това, че медиците често отказват да извършват аборт.

Карин ван дер Велде обаче не крие, че и в Нидерландия се разпространява дезинформация, има и големи противници на абортите. „В различни клиники постоянно се стига до опити за сплашване на желаещите да направят аборт – има хора, които заговарят жените и се опитват да ги разубедят.“

Още: Търсенето на хапчета за аборт в САЩ се е увеличило 17 пъти

Правото на аборт постоянно е под заплаха

Подобни сцени са познати и от други страни – например от САЩ. Ван дер Велде от своя страна казва, че хората имат право да изразяват мнението си срещу абортите и да участват в демонстрации. „Но те не могат да казват на останалите какво да правят или не.“

Какво се случва с жените, които нямат осигурен достъп до легален аборт? „Те умират“, отговаря лаконично Ван дер Велде. „Или цял живот страдат от увреждания, настъпили в резултат от нелегални намеси. А ако искат дете, много често вече не могат да забременеят. Да не говорим за психическото натоварване.“

ZDF посочва, че и след предстоящите избори в Нидерландия не е предвидено да се ограничава правото на аборт – вероятно заради огромната подкрепа, с която то се ползва сред населението.

Източник: "Дойче веле"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Аборт аборти Нидерландия забрана аборти
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес