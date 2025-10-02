Европейската страна, в която най-лесно се прави аборт

Германската обществена медия ZDF цитира 22-годишната Нена, която била изненадана от положителния тест за бременност. Младата жена разказва колко трудно е взела решението да направи аборт. И колко любезни са били служителите в клиниката, където не е срещнала никакви проблеми.

В Нидерландия възможност да се направи аборт има до 24-та седмица от бременността. В повечето случаи обаче това се случва в първите три месеца, дори в първите шест седмици, пише агенция ДПА. Нещо повече. Разноските за аборта се покриват от държавата – в частност от здравната каса. Абортите в Нидерландия се считат за нелегални само ако са направени не в клиника и не по предвидените за целта правила

„Жената на практика веднага може да отиде в клиника за аборти“, посочва Ван дер Велде организацията „Rutgers“. Тази организация се бори за свободно право на аборт в световен мащаб, за сексуално здраве и просвета. По-рано е имало определен период на изчакване, но през януари 2023 г. той бе отменен.

Още: Руският патриарх почна да се бори с абортите с писма "не го правете"

„Повечето нидерландци смятат, че жената има право сама да вземе съответното решение. Правилата за прекъсване на нежелана бременност се ползват с 86 процента одобрение в допитванията“, отбелязва още Карин ван дер Велде пред ZDF.

Нидерландия има най-либералните правила в Европа, що се отнася до абортите. Те са безплатни за хората, които живеят или работят в страната. Освен това личните лекари имат право да предписват таблетки, с които да се предизвика спонтанен аборт до деветата седмица от бременността.

Снимка: Getty images

Нидерландия е на трето място в Европа, България е на 15 -то

Европейският парламент наскоро представи атлас с данни, които показват каква е ситуацията по отноношение на правото на аборт в различни страни и на какво медицинско обслужване могат да разчитат жените. Германия заема 29-то място, Нидерландия е на трето, а пред нея са Швеция и Франция. България заема 15-то място.

В споменатия атлас на последните три места са Лихтенщайн, Малта и Андора, но както посочва порталът t-online, най-строгото законодателство в Европа по отношение на абортите е в Полша. От 2020 година прекъсването на бременността до 12-та седмица е възможно само след изнасилване или кръвосмешение – или ако животът на бременната е под заплаха. Жените нямат правото да абортират дори при откриването на увреждания на плода. В миналото това многократно предизвика различни инциденти с бременни жени, включително и смъртни случаи, поради това, че медиците често отказват да извършват аборт.

Карин ван дер Велде обаче не крие, че и в Нидерландия се разпространява дезинформация, има и големи противници на абортите. „В различни клиники постоянно се стига до опити за сплашване на желаещите да направят аборт – има хора, които заговарят жените и се опитват да ги разубедят.“

Още: Търсенето на хапчета за аборт в САЩ се е увеличило 17 пъти

Правото на аборт постоянно е под заплаха

Подобни сцени са познати и от други страни – например от САЩ. Ван дер Велде от своя страна казва, че хората имат право да изразяват мнението си срещу абортите и да участват в демонстрации. „Но те не могат да казват на останалите какво да правят или не.“

Какво се случва с жените, които нямат осигурен достъп до легален аборт? „Те умират“, отговаря лаконично Ван дер Велде. „Или цял живот страдат от увреждания, настъпили в резултат от нелегални намеси. А ако искат дете, много често вече не могат да забременеят. Да не говорим за психическото натоварване.“

ZDF посочва, че и след предстоящите избори в Нидерландия не е предвидено да се ограничава правото на аборт – вероятно заради огромната подкрепа, с която то се ползва сред населението.

Източник: "Дойче веле"