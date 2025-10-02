Израел депортира активисти от задържаната флотилия, Грета Тунберг се оплака от лошо отношение (ВИДЕО)

Шведската екоактивистка Грета Тунберг и други пропалестински активисти, които опитаха да пробият израелската блокада и с флотилия да акостират в Ивицата Газа, ще бъдат депортирани към Европа. Това обявиха израелските власти, след като първо пресякоха 40 лодки и задържаха участниците в акцията. Те бяха прехвърлени към пристанище Ашдод, откъдето ще продължи процедурата по депортирането.

Все още няма информация за съдбата на задържания българин, част от флотилията "Сумуд" - Васил Димитров: Росен Желязков: Има задържан българин във флотилията за Газа, предупредили сме Израел (ВИДЕО).

Грета Тунберг: Нашето не е "нищо в сравнение с това, през което преминават палестинците"

Самата Тунберг вече бе освободена и говори пред медиите. Тя заяви, че израелците са се отнесли зле с нея, макар че не успя да обясни как точно.

"Имаше много, много проблеми. Но, разбира се, трябва да подчертая – нищо в сравнение с това, през което преминават палестинците", каза активистката.

Задържането на флотилията и депортирането

Първите лодки бяха спрени на около 70 морски мили от брега на Газа в международни води, а другите – по-близо. Израел контролира тази зона, но няма юрисдикция там.

Израел заяви, че военноморските му сили са разпоредили на корабите да променят курса си, тъй като „се приближават към активна зона на военни действия и нарушават законна морска блокада“, докато Глобалната флотилия "Сумуд" описа прехващането като „незаконно“. Групата заяви, че реакцията на Израел „не е акт на отбрана“, а „нагъл акт на отчаяние“.

Тя оцени, че 443 души са били задържани. Твърди, че много от тях са били нападнати с водни оръдия. Израел заяви, че всички задържани са „в безопасност и в добро здраве“.

Редица страни изразиха загриженост по повод инцидента. Южноафриканският президент Сирил Рамафоса заяви, че прехващането в международни води е „противоправно по отношение на международното право и нарушава суверенитета на всяка нация, чийто флаг е бил издигнат на десетките кораби от флотилията“.

Турското външно министерство осъди действията на Израел като „акт на тероризъм“ и призова „виновниците за тази атака“ да бъдат подведени под отговорност. Президентът Реджеп Ердоган смята, че прехващането на лодките и задържането на активистите показват "бруталността" в Газа от страна на израелските сили.

Катар настоя всички задържани активисти да бъдат пуснати незабавно.

