Войната в Украйна:

Захарова: ЕС и НАТО готвят "провокации"

02 октомври 2025, 16:39 часа 171 прочитания 0 коментара
Изказванията на представители на страни от ЕС и НАТО относно съществуването на "руска заплаха" са сигнал, че се готвят "провокации" срещу Москва. Това заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

"Всички тези изказвания дават знак, че, първо, те готвят серия от провокации. И, второ, те имат нужда да оправдаят военните си бюджети", каза тя, цитирана от Ройтерс. 

Захарова коментира и обсъжданата от европейски лидери идея за използването на замразени на Запад руски активи за отпускането на заем от 140 млрд. евро на Украйна. Тя определи тази идея като "илюзия", която ще предизвика много остър отговор от страна на Москва. Всякакви манипулации с руски активи биха били нарушение на международното право и Москва разполага с богат арсенал от икономически и политически средства, за да отговори подобаващо, заплаши говорителката на руското дипломатическо ведомство.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Европейски съюз НАТО Русия Мария Захарова война Украйна информация 2025
