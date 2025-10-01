Войната в Украйна:

Защо политиците злоупотребиха с успеха на волейболните национали? Елисавета Белобрадова пред Actualno (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 19:30 часа 176 прочитания 0 коментара

Неприятно е, че институциите се опитаха да се отъркат в блясъка на една напълно заслужена победа, към която те нямат почти никакъв принос. Това заяви депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в интервю за Студио Actualno, коментирайки начина, по който държавата посрещна националния волейболен отбор след спечеленото второ място на Световното първенство по волейбол във Филипините.

За шампионите и политиците

Белобрадова е убедена, че официалната церемония на площада е било напълно достатъчно. "Всички ние – и политици, и граждани – трябваше да отидем там като обикновени хора, да ръкопляскаме и да благодарим на момчетата. Те имат нужда от почивка, а не от разкарване по институциите." Още: Политиците без срам посрещнаха националите по волейбол в парламента (ВИДЕО)

По думите ѝ се е създало усещане, че политиците използват славата на спортистите за свои цели. "Институционално изглеждаше така, сякаш се опитваме да се отразим в светлината на реалните слънца – нашите шампиони. Това оставя горчивото чувство, че политизираме победите."

Корупцията в ДАИ и липсата на прозрачност

Депутатът от ДБ коментира и скандала с инспекторите от ДАИ, които поискаха подкуп от шофьори, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в България. "Ако тръгнем да закриваме всичко, където има корупция, няма да остане институция. Отговорът са боди камери – без абсолютно никакво съмнение", заяви тя за идеята на Бойко Борисов и Делян Пеевски ДАИ да бъде закрита. Още: Пеевски подкрепя Борисов: ДАИ трябва веднага да бъдат закрити (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя посочи, че управляващите съзнателно избягват подобна мярка: "Властимащите не искат камери. А нали разбирате какво означава това? Това означава край на корупцията, край на предлагането на пари и край на съмненията кой е наредил полицаите да се оттеглят от дадена акция."

Белобрадова направи и ироничен коментар: "Ние можем дори да ги натоварим на един камион и да ги закараме в Грузия, но проблемът не е в това. Проблемът е липсата на прозрачност."Още: ДБ настоява за боди камери в ДАИ и вижда седми премиер в Таки

"ГЕРБ са един пищимал"

По темата за бюджета на държавата Белобрадова заяви: "В момента г-н Пеевски е завладял изцяло правителството. За да може да раздава пари и да точи обществени средства, вече бяха изтеглени 18 милиарда."

Тя добави, че това поставя ГЕРБ в особено неудобна ситуация: "ГЕРБ днес са един пищимал – едно парче плат, което прикрива срама. Те водят леви политики, за да плащат на Пеевски, а в същото време твърдят, че са дясна партия."

"С тези разходи и хвърляне на пари през прозореца, без увеличение на данъците, България върви към 5,1% дефицит. Никой не говори за оптимизиране на разходите, защото това означава да се спрат течовете към Пеевски", добави тя.

Белобрадова подчерта, че проблемът не е само в Плана за възстановяване. "Не е застрашен само ПВУ. Застрашено е изпълнението на целия бюджет, а и влизането ни в еврозоната. Единственият честен вариант е управляващите да излязат и да кажат: "Трябват ни пари за Пеевски, вдигаме ви данъците."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Волейбол Елисавета Белобрадова Студио Actualno 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес