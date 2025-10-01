Защо политиците злоупотребиха с успеха на волейболните национали? Елисавета Белобрадова пред Actualno (ВИДЕО)

Неприятно е, че институциите се опитаха да се отъркат в блясъка на една напълно заслужена победа, към която те нямат почти никакъв принос. Това заяви депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в интервю за Студио Actualno, коментирайки начина, по който държавата посрещна националния волейболен отбор след спечеленото второ място на Световното първенство по волейбол във Филипините.

За шампионите и политиците

Белобрадова е убедена, че официалната церемония на площада е било напълно достатъчно. "Всички ние – и политици, и граждани – трябваше да отидем там като обикновени хора, да ръкопляскаме и да благодарим на момчетата. Те имат нужда от почивка, а не от разкарване по институциите."

По думите ѝ се е създало усещане, че политиците използват славата на спортистите за свои цели. "Институционално изглеждаше така, сякаш се опитваме да се отразим в светлината на реалните слънца – нашите шампиони. Това оставя горчивото чувство, че политизираме победите."

Корупцията в ДАИ и липсата на прозрачност

Депутатът от ДБ коментира и скандала с инспекторите от ДАИ, които поискаха подкуп от шофьори, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в България. "Ако тръгнем да закриваме всичко, където има корупция, няма да остане институция. Отговорът са боди камери – без абсолютно никакво съмнение", заяви тя за идеята на Бойко Борисов и Делян Пеевски ДАИ да бъде закрита.

Тя посочи, че управляващите съзнателно избягват подобна мярка: "Властимащите не искат камери. А нали разбирате какво означава това? Това означава край на корупцията, край на предлагането на пари и край на съмненията кой е наредил полицаите да се оттеглят от дадена акция."

Белобрадова направи и ироничен коментар: "Ние можем дори да ги натоварим на един камион и да ги закараме в Грузия, но проблемът не е в това. Проблемът е липсата на прозрачност."

"ГЕРБ са един пищимал"

По темата за бюджета на държавата Белобрадова заяви: "В момента г-н Пеевски е завладял изцяло правителството. За да може да раздава пари и да точи обществени средства, вече бяха изтеглени 18 милиарда."

Тя добави, че това поставя ГЕРБ в особено неудобна ситуация: "ГЕРБ днес са един пищимал – едно парче плат, което прикрива срама. Те водят леви политики, за да плащат на Пеевски, а в същото време твърдят, че са дясна партия."

"С тези разходи и хвърляне на пари през прозореца, без увеличение на данъците, България върви към 5,1% дефицит. Никой не говори за оптимизиране на разходите, защото това означава да се спрат течовете към Пеевски", добави тя.

Белобрадова подчерта, че проблемът не е само в Плана за възстановяване. "Не е застрашен само ПВУ. Застрашено е изпълнението на целия бюджет, а и влизането ни в еврозоната. Единственият честен вариант е управляващите да излязат и да кажат: "Трябват ни пари за Пеевски, вдигаме ви данъците."