Днес започва Sofia Art Fair 2025: IMAGINE

Днес София става сцена на съвременното изкуство! С официалното откриване тази вечер започва второто издание на Sofia Art Fair – единственото международно изложение за съвременно изкуство в България, организирано от Фондация "София диша". Под мотото IMAGINE форумът ще събере участници от 13 държави и ще превърне столицата в място за международен културен диалог.

Събитието ще бъде открито от кмета на София, г-н Васил Терзиев. На тържественото откриване тази вечер ще бъдат представени всички участници – галерии, артисти, куратори, както и лекторите в програмата SAF Talks 2025. Публиката ще се запознае и с инициативата Imagine more, която обединява специални акценти в съпътстващата програма на Sofia Art Fair 2025: кураторския проект "Разширени перспективи", иницииран от платформата Art and Culture Today; програмата Артисти на фокус – посветена на скулптурни, обектни и инсталационни произведения, които провокират диалог и добавят ново измерение към изложението; както и Креативната детска зона, и много други събития.

Интервю: Суни Данаджъ за Sofia Art Fair 2025: София застава на сцената на международния културен диалог

От 3 до 5 октомври изложението ще бъде отворено за посетители със закупени билети в часовете от 11:00 до 20:00 в Иновационен форум "Джон Атанасов" в Sofia Tech Park. Билети са достъпни на sofiaartfair.art/tickets. Входът е свободен за лица под 18 години и за хора в неравностойно положение.

Sofia Art Fair 2025 предлага изживяване, изпълнено с вдъхновение, нови открития и диалог, който свързва София със световната сцена на съвременното изкуство.

Sofia Art Fair - Imagine се организира от Фондация "София диша" под патронажа на кмета на София, г-н Васил Терзиев, и е включен в Културния календар на Столична община за 2025 година, както и с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма, което подчертава значението на събитието като културен и дипломатически фактор за развитието на България като дестинация за културен туризъм.