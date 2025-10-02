Войната в Украйна:

МЕЧ плаши с граждански арест на учителката в Каблешково

02 октомври 2025, 17:08 часа 356 прочитания 0 коментара
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заплаши, че паритята му ще блокира входовете и изходите на Каблешково и ще направят граждански аест на учителката, за която се твърди в репортаж, че е тормозила 4-годишно момиченце. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента.

Това са мерки, които партията му ще предприеме, ако разследването не бъде подето от Софийската прокуратура. 

"Ще вдигна всички структури на МЕЧ в Бъгария и ще затворя Каблешково от всички входове и изходи. От Даниел Митов не очаквам нищо. В тази дирекция бургаската той каза, че има две враждуващи групировки, той още не е справил с тях, но хората и обществото трябва да знаят, че се налага политици, политически партии да се занимават с несвойствени неща, защото държавата мълчи", смята Василев. ОЩЕ: Прокуратурата във Варна ще разследва насилието над дете в Каблешково

Според него не може родителите да направят две експертизи преди да сезират прокуратурата и в момента, в който прокуратурата се заеме със случая, да липсват всякакви данни. "Такива данни липсваха и когато прокуратурата правеше експертизите с убийството на варненския младеж през нощта, когато се оказа ,че е умрял от интоксикация", добави още Василев. 

МЕЧ няма да е толерантен към никого в парламента

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че от днес нататък МЕЧ няма да бъде толерантен към абсолютно никой в това Народно събрание.

"Десет месеца се опитвам да обединявам така наречената опозиция, опитвам се да събирам подписи от несъвместими от постоянно спорещи субекти, но е много трудно", добави още Василев. ОЩЕ: Разследват учителка след сигнал за сексуално насилие над 4-годишно дете (ВИДЕО)

Деница Китанова
