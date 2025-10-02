Стартира нова дарителска кампания в помощ на деца със Синдром на Даун

През тази година всички членове на АДМБ - дентални клиники и кабинети от цялата страна - се обединиха около идеята Световният ден на усмивката – 3 октомври 2025 – да даде началото на дарителска кампания в подкрепа на фондация „Слънчеви деца 2024“.

Фондация „Слънчеви деца 2024“ подпомага деца със здравословни затруднения, включително Синдром на Даун. Основател на фондацията е певецът Криско, за когото тя е и лична кауза. Повече за фондация „Слънчеви деца 2024“ можете да научите на sunnykids.info.

Повече за кампанията

Кампанията ще премине под мотото: “Направи добро, помогни на някого да се усмихне!”

Освен подкрепа за фондация „Слънчеви деца 2024“ на 3 октомври 2025 г. членовете на Асоциацията на денталните мениджъри в България ще организират самостоятелни благотворителни инициативи по места.

Резултатите от кампанията ще бъдат обявени на 29 ноември т.г. по време на Благотворителен бал, когато АДМБ ще отбележи и 15 години от учредяването си.

Припомняме, че АДМБ чества Световния ден на усмивката - всеки първи петък на октомври, "посветен на доброто настроение и добрите дела" - вече 15 години, като за този период е реализирала редица благородни начинания.