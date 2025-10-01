Къмпингуването се ограничава, нова наредба е в сила: Коментира Тома Белев (ВИДЕО)

Къде ще можем вече да къмпингуваме свободно? Този въпрос е налице в контекста на влизащата от днес (1 октомври) в сила наредба за условията и реда за определяне на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани, която е към разпоредбите на чл. 10а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Какво решава тази наредба, обясни в Студио Actualno съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев.

Как започна всичко и какво се постига с наредбата?

"Чл. 10а беше приет през 2019 г. от третия кабинет на Борисов. Дотогава регламентът беше, че къмпингуването извън къмпингите се определя със специални изисквания. През 2019 измислиха една наредба специално за Черноморското крайбрежие, където къмпингуване ще се осъществява на едни места, които не са къмпинги. Появиха се много варианти, защото е много трудно да изпълниш изискванията в закона. И вместо да направят текста по-ясен, тази наредба се прие сега, 6 години по-късно. Тя регламентира къде ще се къмпингува. Определят се места в земеделски земи, горски територии и в урбанизирани територии, които не са застроени, без да се променя предназначението им", обясни той.

"Самата наредба успя да противоречи на решение на Конституционния съд, който гледаше този текст. КС изнамери причини, по които да обяви текста за конституционен, но постави условия – например, че това къмпингуване не трябва да е възмездно, което наредбата наруши. След това има дело на КС с решение, че земеделските земи могат да се ползват само за земеделски цели, а всички други да са вторични и да са свързани с основното предназначение. Това обезсмисля наредбата в частта, която касае земеделски земи", смята Белев. "Още повече, че КС тази година отмени един член, който позволява застрояването в земеделските земи".

"Наредбата за къмпингуването в биваци и некъмпинги ще може да функционира само по отношение на горски територии и на незастроени урбанизирани територии. Тук вече влизаме в едни ограничения, които са доста безсмислени. Има неразумно ограничаване на правото на собственост", добави още Тома Белев.

"По-лесно е да си построиш хотел, отколкото да си направиш бивак" по Черноморието

"По отношение на горските територии – по принцип може да строите тоалетни, да правите беседка, кът за отдих. Тази наредба по никакъв начин не отменя Закона за горите, просто го усложнява. Изисква решение на РЗИ, РИОСВ, на община, за да може да се извършва нещо, което законът позволява само с разрешение от една институция. Сега институциите са 4. Тази наредба не опростява нещата, ограничава разпореждания на закон, т.е. му противоречи, противоречи и на Конституцията.

Никакъв проблем не решава, тя затруднява къмпингуването по Черноморското крайбрежие. Към момента да си построите хотел, е много по-лесно, отколкото да си направите бивак. Тъй като няма много къмпинги, е много модерно да се събират приятели, да си купят имот и да си разположат в него 7-8 каравани или кемпери. Но това вече е невъзможно, защото ти трябва решение от тези 4 институции – особено пък ако си купил земеделска земя, още по-невъзможно", смята съпредседателят на "Зелено движение".

Днес наредбата влиза в сила, а от 1 октомври догодина ще започнат да се налагат санкции.

