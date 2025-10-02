"Да, България" иска временна комисия за "Хемусгейт"

"Да, България" настояват в парламента да бъде създадена временна анкетна комисия за автомагистрала "Хемус" след като от Антикорупционния фонд излязоха с разследване за "Хемусгейт" с имена на хора и фирми и разказаха как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото. От формацията искат комисията да установи всички факти и обстоятелства по този случай, за да може да знаят българите защо не се движат по АМ "Хемус".

Според един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев всичко това се случва, защото едни хора е трябвало да откраднат десетки и стотици милиони.

"Отново Антикорупционният фонд излезе с разследване, от което стана ясно, че по поредните далавери на предходните правителства на Борисов са били изтеглени 54 млн. лв. в брой и всичко това е било потулено по строителство на магистрала "Хемус". Казано с други думи възлага се ин хаус поръчка за строителство на АМ "Хемус", няма реален строител, няма реален строеж, обаче някой изтегля от една банка, от един клон 54 млн. лв.", обясни още Мирчев пред медиите в парламента. ОЩЕ: "Хемусгейт" с имена на хора и фирми: Как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото