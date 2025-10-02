Войната в Украйна:

Още 185 украински военнопленници се завърнаха у дома при поредна размяна (СНИМКИ)

02 октомври 2025, 16:15 часа 174 прочитания 0 коментара
185 украински военни бяха освободени от руски плен, от тях двама са офицери, останалите са редници и сержанти от различни видове войски, включително от Националната гвардия и Държавната гранична служба. Това са военни, защитавали Мариупол и "Азовстал", както и Чернобилската атомна електроцентрала. Повечето са в плен още от 2022 г., обяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Заедно с тях се връщат и 20 цивилни украинци, задържани досега от руснаците. 

"От началото на пълномащабното нахлуване успяхме да върнем у дома повече от 7 хиляди наши хора. Трябва да върнем всички. Работим по това всеки ден", пише Зеленски.

Размяната се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг мирни преговори в Истанбул на 23 юли, посочва руското военно министерство.

Снимки: Telegram/Zelenskiy / Official

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
