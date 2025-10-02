Производители очакват криза на пазара на електромобили в САЩ

В САЩ изтича срокът на данъчния кредит за покупка на електромобили и водещи представители на автомобилната индустрия очакват спад в продажбите. Досега клиентите можеха да получат премия от 7500 долара за електромобил, пише в свой анализ германското икономическо издание Ен Те Фау, цитирано от БТА.

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли заяви, че делът на електромобилите може да намалее до 5 на сто от всички продажби в страната, което е наполовина спрямо нивото през август. Ръководителят на Nissan САЩ Кристиан Мьоние предупреди, че пазарът на електромобили може да се срине през октомври, като конкуренцията ще стане изключително остра поради големите наличности.

Някои производители вече предлагат отстъпки, за да смекчат ефекта от премахването на субсидията. Hyundai например дава отстъпка от 7500 долара за модела Ioniq 5 до края на 2025 година. Според Ройтерс General Motors и Ford проучват възможността данъчният кредит да бъде включен в условията за лизинг за ограничен период.

Дилъри обаче се опасяват, че ще останат с непродадени автомобили, особено по-скъпите модели като Chevy Silverado на General Motors, чиято цена надхвърля 90 000 долара.

Данъчният кредит беше въведен през 2008 г. и удължен през 2022 година. Законът за намаляване на данъците и разходите, подписан от президента на САЩ Доналд Тръмп през юли, предвиди изтичането на срока на 30 септември 2025 година. По време на предизборната си кампания Тръмп обеща да прекрати задължителната политика за насърчаване на покупките на електромобили.

