Договорът за всеобхватно партньорство между Русия и Иран влезе в сила, различен е от този със Северна Корея

Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Иран влезе в сила в четвъртък, 2 октомври, съобщи руското външно министерство в свое изявление. Той бе подписан от руския диктатор Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан в Москва на 17 януари 2025 г. Според Руската федерация споразумението „отразява стратегическия избор, направен от политическото ръководство на Русия и Иран за укрепване на приятелските и добросъседски двустранни отношения, които служат на основните интереси на двете страни“.

Влизането в сила на споразумението „бележи важен етап в историята на руско-иранските междудържавни отношения, които достигнаха ново ниво на широко стратегическо партньорство“, подчерта още руското външно министерство.

Документът определя ключови ориентири „за приоритетни сфери на двустранно сътрудничество в дългосрочен план“. Предвижда усилия за укрепване на сътрудничеството на международната сцена в условията на "развиващия се многополюсен световен ред", включително тясно сътрудничество в големите многостранни асоциации и съвместни усилия за укрепване на стабилността и сигурността в региона и "за противодействие на общите предизвикателства и заплахи", добави ведомството.

Военното сътрудничество по оста Москва-Техеран

Русия е традиционен партньор на Иран, но сътрудничеството им се засили едва след избухването на пълномащабната война на Путин срещу Украйна през 2022 г. Техеран предостави на Москва хиляди дронове „Шахед“, използвани при нападенията срещу украински градове, както и балистични ракети с малък обсег.

Снимка: Kremlin.ru

Разликата на договора с този на Русия и Северна Корея

През юни миналата година Путин подписа подобно споразумение със Северна Корея, по силата на което двете страни се съгласиха да си оказват военна подкрепа в случай на въоръжено нападение. Месец след подписването на споразумението Северна Корея изпрати до 12 000 войници, за да помогне за отблъскването на украинско нахлуване в Курска област.

Договорът с Иран ще бъде в сила за 20 години с автоматично подновяване за следващите петгодишни периоди. Предвижда Русия и Иран да се "консултират и да си сътрудничат в областта на противодействието на общите военни заплахи", както и да провеждат съвместни военни учения на своите територии и извън тях.

Една от точките в споразумението е, че в случай на нападение срещу една от страните, другата "не трябва да предоставя военна или друга помощ на агресора". За разлика от споразумението за стратегическо партньорство на Русия със Северна Корея, споразумението с Иран не предвижда клауза за военна подкрепа в случай на агресия срещу страна по споразумението.

Още през януари тази години министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи уточни, че в споразумението не става дума за сключване на военен съюз. Именно това е един от моментите, по които този договор се различава от споразумението, което Русия по-рано подписа с Пхенян.

