Почина легендарен комик и актьор

Шотландският комик, актьор и телевизионна знаменитост Стенли Бакстър, известен с пародиите си на известни личности, почина на 99-годишна възраст - само няколко месеца преди стотния си юбилей, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Неговият приятел и биограф Брайън Бийком съобщи, че роденият в Глазгоу Бакстър е починал в дом за възрастни хора в Лондон, предназначен за личности от света на шоубизнеса.

Стенли Бакстър е известен като многолик комедиен актьор и имитатор, на когото не липсва смелостта да имитира известни личности и дори кралица Елизабет Втора. Той не се бои да пародира и родния си град с весели комедийни скечове, базирани на диалекта на Глазгоу.

Телевизионните му предавания, в които Бакстър често се появява в гротескни женски одежди, привличат огромна аудитория и го открояват като един от най-забавните, а понякога и най-противоречивите комици на своето поколение.

Стенли Бакстър е роден на 24 май 1926 г. В началото на 50-те години на миналия век той поема по пътя на изключително успешната си телевизионна кариера. Големият си пробив Бакстър прави със сатиричното предаване On The Bright Side (1959) на Би Би Си. "Шоуто на Стенли Бакстър" (1963-71) затвърждава репутацията му и го изстрелва към върховете на телевизионната слава.

Бакстър се появява в редица филми, сред които Very Important Person (1961), в който играе ролята на яростен националист от Шотландия.

Комикът и актьор е носител на няколко отличия, сред които приза за цялостен принос на Британските комедийни награди.

В интервю за "Рейдио таймс" през юли 2014 г. Стенли Бакстър, описващ себе си като "ревностен атеист", споделя, че е написал автобиография, която ще бъде публикувана след смъртта му.

Бакстър е бил женен 46 години. Съпругата му Мойра умира през 1997 г. През 2020 г. той издава съавторска биография The Real Stanley Baxter, в която разкрива, че е с хомосексуална ориентация, както и че е казал това на съпругата си, преди да се оженят.

В книгата той разказва, че разкритието я е накарало да го заплаши, че ще скочи от прозореца, но по време на брака им му е било позволено да води мъже у дома.

"Всеки би бил луд, ако избере да живее такъв труден живот. Днес има много хомосексуални хора, които се чувстват доста комфортно със сексуалността си и са доста щастливи с това, което са. Аз не съм такъв. Никога не съм искал да бъда хомосексуален. И все още не искам", пише Стенли Бакстър.

Източник: БТА