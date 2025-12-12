Тейлър Суифт изненадващо промени текстовете на две от песните си (ВИДЕА)

След като Тейлър Суифт официално пусна първите два епизода от документалната си поредица "The End of an Era" по Disney+, изпълнителката не спира да изненадва феновете си. Наред с емоционалните разкрития в първата част от сериала, звездата разбиваща музикални рекорди, направи неочаквана промяна, като промени текстовете на две от емблематичните си песни от албума "Reputation". Това веднага направи впечатление на най-големите ѝ почитатели, а в социалните мрежи слушатели отбелязват, че веднага са забелязали нещо различно.

Повлияна от скандала с Кание Уест

"Reputation" излиза през ноември 2017 г. и е шестият албум в кариерата на певицата. Това е и последният ѝ проект под лейбъла Big Machine Records, като Тейлър никога не е направила "Taylor’s Version" на този албум.

Една от промяната в текста на песните практически потвърждава, че е вдъхновена от Кание Уест.

По-рано Суифт споделя, че песента "I Did Something Bad" е била вдъхновена от героините Санса и Аря Старк от "Игра на тронове". Феновете обаче отбелязват, че текстът на песента също така отразява нейния конфликт с Кание.

Много хора си спомнят, че Кание нарече Тейлър по доста вулгарен начин в песента си "Famous" от март 2016 г., а именно неприличната дума бе основен фактор за техния публичен конфликт.

Суифт е направила и лека промяна в сингъла си "Delicate".

В момента промените са налични само в Apple Music, като все още не е ясно дали ще бъдат добавени и в други стрийминг платформи, пишат от "Just Jared".

