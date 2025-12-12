Кабинетът подаде оставка:

Тейлър Суифт изненадващо промени текстовете на две от песните си (ВИДЕА)

12 декември 2025, 17:00 часа 295 прочитания 0 коментара
Тейлър Суифт изненадващо промени текстовете на две от песните си (ВИДЕА)

След като Тейлър Суифт официално пусна първите два епизода от документалната си поредица "The End of an Era" по Disney+, изпълнителката не спира да изненадва феновете си. Наред с емоционалните разкрития в първата част от сериала, звездата разбиваща музикални рекорди, направи неочаквана промяна, като промени текстовете на две от емблематичните си песни от албума "Reputation". Това веднага направи впечатление на най-големите ѝ почитатели, а в социалните мрежи слушатели отбелязват, че веднага са забелязали нещо различно. 

Повлияна от скандала с Кание Уест

"Reputation" излиза през ноември 2017 г. и е шестият албум в кариерата на певицата. Това е и последният ѝ проект под лейбъла Big Machine Records, като Тейлър никога не е направила "Taylor’s Version" на този албум.

Една от промяната в текста на песните практически потвърждава, че е вдъхновена от Кание Уест.

Още: Еуфорията и трагедията: Тейлър Суифт с емоционален разказ за терористичните заплахи по време на турнето ѝ

По-рано Суифт споделя, че песента "I Did Something Bad" е била вдъхновена от героините Санса и Аря Старк от "Игра на тронове". Феновете обаче отбелязват, че текстът на песента също така отразява нейния конфликт с Кание.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Много хора си спомнят, че Кание нарече Тейлър по доста вулгарен начин в песента си "Famous" от март 2016 г., а именно неприличната дума бе основен фактор за техния публичен конфликт. 

Суифт е направила и лека промяна в сингъла си "Delicate". 

В момента промените са налични само в Apple Music, като все още не е ясно дали ще бъдат добавени и в други стрийминг платформи, пишат от "Just Jared".

Още: Най-слушаните изпълнители и песни в Spotify за 2025 година

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Тейлър Суифт
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес