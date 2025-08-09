Как и кога да берем зелен фасул за най-добър вкус

Бобът ( Vicia faba ) е сред най-старите известни култивирани растения, датиращи от праисторически времена. Традиционна основна храна, растението боб е характерно за Средиземноморието и Югозападна Азия. Днес бобът може да се открие в Централна Америка, Северна Америка и чак до Канада, която всъщност е най-големият производител на боб поради ниските си температури. Добре, но какво е боб?

Бобът всъщност е роднина на фия, който за разлика от другите видове боб няма катерливи пипала. Бобът е изправен, храстовиден, достигащ височина между 0,6-2 м с големи, ароматни бели до лилави цветове. Самият боб прилича на лимски боб и е дълъг до 46 см. Сортовете с едри семена имат 15 шушулки, докато дребносеменните видове боб имат около 60 шушулки. Шушулките със семена на растението боб имат срок на годност от три години, когато се съхраняват в оптимални условия.

Събиране на боб

Зеленият, восъчният , храстовият и стъбловият фасул принадлежат към тази група. Най-доброто време за бране на фасула от тази група е, докато е още млад и крехък и преди семената вътре да са видими, когато се погледне шушулката.

Ако чакате твърде дълго с брането на зеления боб, дори само ден-два, той ще бъде жилав, груб, дървесен и жилав. Това ще го направи негоден за вашата трапеза.

Събиране на черупкови зърна за шушулки

Черупчестият боб, като червения , черния и обикновения боб , може да се събира като зеления боб и да се консумира по същия начин. Най-доброто време за бране на боб за консумация е, докато е още млад и крехък и преди семената вътре да са видими, когато се погледне шушулката.

Прибиране на черупчестия боб като нежен боб

Въпреки че черупчестият боб често се бере сух, не е задължително да чакате да изсъхне, преди да се насладите на самия боб. Напълно приемливо е да берете боба, когато е крехък или „зелен“.

Най-доброто време за бране на боб за този метод е след като зърната вътре видимо са се развили, но преди шушулката да е изсъхнала. Ако берете боб по този начин, не забравяйте да го сготвите добре, тъй като много черупчести зърна съдържат химикал, който може да причини газове. Този химикал се разгражда, когато зърната се сготвят.

Как да съберем и изсушим боба

Последният начин за прибиране на черупков боб е да се обере сухият боб. За да направите това, оставете боба на лозата, докато шушулката и бобът изсъхнат и станат твърди. След като бобът изсъхне, той може да се съхранява на сухо и хладно място в продължение на много месеци или дори години.