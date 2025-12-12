Турция хем иска американските F-35, хем не се отказва от руските С-400

Турция и Съединените щати обсъждат американските санкции и пречките пред повторното присъединяване на Анкара към програмата за изтребители F-35, но нищо не се е променило по отношение на притежаването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400, съобщи турското министерство на отбраната в петък, предава гръцкото издание Kathimerini. Съюзниците от НАТО са в конфликт от 2020 г., когато Вашингтон извади Анкара от програмата за изтребители на Lockheed Martin и наложи санкции заради придобиването от Турция на С-400, което Вашингтон нарича заплаха за сигурността. Турция твърди, че този ход е бил несправедлив.

Надеждата в Тръмп

И двете страни заявиха, че се надяват санкциите по CAATSA и американските закони да бъдат преодолени по време на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, така че Турция да може както да закупи самолетите, така и да се върне към производствената програма.

Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви в сряда, че дискусиите по въпроса продължават, но отбеляза, че американското законодателство не би позволило на Турция да експлоатира или притежава системата С-400, ако иска да се върне към програмата F-35. ОЩЕ: Тръмп: САЩ ще одобрят продажбата на изтребители F-35 на Саудитска Арабия

В отговор на коментарите на Барак на брифинг за пресата, турското министерство на отбраната заяви: „Няма нови развития по отношение на системите за противовъздушна отбрана С-400, които бяха поставени на дневен ред през последните дни.“

Дипломатическите разговори на Турция със САЩ продължават „за премахване на санкциите и пречките пред поръчката на F-35 и повторното допускане на страната ни до програмата“, се казва в съобщението.

„Разглеждането на процеса относно проекта F-35 в духа на съюза, чрез взаимен диалог и конструктивни консултации, ще допринесе положително за двустранните отношения“, добави министерството.

Ще паднат ли санкциите "много скоро"?

Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви пред Ройтерс миналата седмица, че вярва, че Турция и САЩ ще намерят начин да премахнат американските санкции „много скоро“.

Вашингтон твърди, че С-400 представляват заплаха за неговите изтребители F-35 и за по-широките отбранителни системи на НАТО. Турция отрича това и казва, че С-400 няма да бъдат интегрирани в НАТО. ОЩЕ: Митът за С-400: Руската противовъздушна отбрана изобщо не е толкова страшна (ВИДЕО)

