Как се нарича различният цвят на очите при хората

Когато видите човек с две различни на цвят очи или забележите „пръстен“ с друг оттенък около зеницата, логичният въпрос е: как се получава и нарича това? Краткият отговор е хетерохромия. В следващите редове ви обясним на прост език какво представлява, какви видове има, защо се появява и кога е разумно да потърсите лекарска оценка.

Има ли хора с различен цвят на очите?

Какво означава „хетерохромия“?

Хетерохромията е състояние, при което оцветяването на ирисите се различава. При някои хора двете очи са с различен цвят, а при други в едното око има участъци или вътрешен пръстен с друг оттенък. Цветът на очите зависи най-вече от количеството и разпределението на меланин в ириса – повече меланин прави цвета по-тъмен, по-малко – по-светъл. Разликите в меланина могат да дадат видими различия в цвета, без това непременно да е болест или да застрашава зрението.

Видове хетерохромия - пълна, секторна, централна

Обичайно се разграничават три визуални картини. Пълна хетерохромия има, когато всяко око е с различен цвят (например едното е синьо, другото – кафяво). Секторна (частична) хетерохромия е налице, когато „парче“ от ириса в едното око е с друг цвят – тъканта е там, но е оцветена различно от останалата част. Централна хетерохромия се наблюдава, когато около зеницата има вътрешен пръстен или „лъчи“, които са в по-различен оттенък от периферията на ириса. Този тип често е най-дискретен и се забелязва по-ясно при определено осветление.

Защо се появява - вродени особености и придобити причини

Хетерохромията често е вродена и напълно доброкачествена – дължи се на генетични варианти, които влияят как се произвежда, транспортира и складира меланинът в ириса. Понякога се унаследява, а понякога се появява като уникална особеност само при конкретния човек, без други промени в здравето. Има и случаи, при които различният цвят е част от редки синдроми, свързани с пигментацията или нервната регулация.

Хетерохромия може да се появи и по-късно в живота. Тогава говорим за придобита хетерохромия и е важно да се оцени причината: травма на окото, възпаление (например иридоциклит), някои форми на глаукома, въздействие на определени капки за очи (типичен пример са простагландиновите аналози, които могат да потъмнят ириса), както и тумори на ириса. Класически пример е синдромът на Хорнер – при него нарушената симпатикова инервация води до по-светъл ирис от засегнатата страна, особено когато състоянието е възникнало рано в детството.

Среща ли се често и опасна ли е?

Хетерохромията е относително рядка при хората, но в много случаи е просто естетична особеност. Сама по себе си тя не уврежда зрението и не причинява оплаквания. Рисковете идват от причината, която стои зад промяната на цвета: ако внезапно забележите ново различие в цвета на едно око или имате допълнителни симптоми (болка, зачервяване, замъглено виждане, светобоязън), добре е да се направи преглед при офталмолог. При бебета или малки деца различните цветове на очите също трябва да се оценят навреме, защото някои редки заболявания изискват ранна диагностика.

Какво включва прегледът и какво е лечението?

Лекарят първо ще събере анамнеза (от кога е забелязано различието, има ли травма, приемат ли се лекарства), след което ще прегледа очите на лампа-пъпка (микроскоп) и при нужда ще назначи допълнителни изследвания, за да изключи съпътстващи заболявания. Когато хетерохромията е доброкачествена и няма друга причина, не се налага лечение. Ако стои конкретен проблем (например възпаление, глаукома или тумор), терапията е насочена към него. За чисто козметично изравняване най-безопасното решение са медицински одобрени цветни контактни лещи, предписани от специалист и пригодени към вашите нужди.

Важни съвети за безопасност

Избягвайте процедури за „смяна“ на цвета на очите. Импланти в предната камера и татуиране на роговицата се свързват с тежки усложнения – повишено вътреочно налягане и глаукома, възпаление, трайно увреждане на роговицата, катаракта и дори загуба на зрение. Тези методи не са одобрени за козметични цели и се оценяват като рискови. Ако желаете визуална промяна, обсъдете вариант за цветни контактни лещи и спазвайте стриктно указанията за хигиена и носене. Също така не използвайте самоволно капки за глаукома „за потъмняване на очите“ – това е опасно и неправилно.

Различният цвят на очите при хората се нарича хетерохромия – явление, което най-често е безобидна особеност на пигментацията. Въпреки това внезапна промяна, едностранни симптоми или хетерохромия при детето са причина да се обърнете към офталмолог. Прегледът помага да се разграничи безобидната вариация от по-сериозни състояния и да се запази зрението.

