Карлос Насар предлаган от свои на чужди държави като разменна монета

Спортист номер 1 на България за 2024 година Карлос Насар е бил предлаган от свои като разменна монета на други държави. Това потвърди неговият мениджър Николай Жейнов в предаването "Спортен нюзрум" по bTV. Жейнов заяви, че са истина информациите за това, че президенти на Българската федерация по вдигане на тежести са опитвали да продадат Насар на друга държава, като посочи като примери и Бахрейн, и Катар.

Президенти на федерацията по щанги предлагали Насар на Бахрейн и Катар

"Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори. Не може да имаш Лео Меси или Кристиано Роналдо и да нямаш нито един спонсор", заяви Николай Жейнов в ефира на bTV.

Самият Насар призна по-рано, че федерацията по щанги разчита на само един спонсор - и това е Делян Пеевски, който подкрепя действащия президент Стефан Ботев. Карлос обаче е категоричен, че не може да работи с този президент и настоява, че докато той не напусне федерацията, българските щанги няма да продължат своето развитие. А след месец ще се състоят избори в щангите, където Ботев може да бъде сменен, а това пък може да спре финансирането от Пеевски.